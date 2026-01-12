Διεθνή

Παρίσι: Κλειστό ξανά το μουσείο του Λούβρου λόγω απεργίας των εργαζομένων

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων του μουσείου έχουν ξεκινήσει εδώ και έναν μήνα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό σήμερα αφού το προσωπικό κατεβαίνει και πάλι σε απεργία με αίτημα την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπως έγινε γνωστό από το μουσείο και τα συνδικάτα.

«Αγαπητοί επισκέπτες, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το Μουσείο του Λούβρου παραμένει σήμερα κλειστό. Όλες οι κρατήσεις για τη σημερινή ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν μέσω του www.ticket.louvre.fr θα επιστραφούν. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά σας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου.

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (12/1) αποφάσισε την επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης του Δεκεμβρίου κρίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση του Λούβρου και το υπουργείο Πολιτισμού.

Κατά συνέπεια, το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λούβρου και θα παραμείνει κλειστό για δεύτερη φορά από την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

