Παρίσι: Το εμβληματικό παγοδρόμιο Grand Palais φιλοξενεί ξανά το κοινό κάτω από τη μεγαλύτερη γυάλινη οροφή της Ευρώπης

Το Παρίσι εγκαινιάζει και φέτος το μεγαλύτερο κλειστό παγοδρόμιο στον κόσμο, εκείνο του Grand Palais.

Από τη 14η Δεκεμβρίου 2025, το εμβληματικό παγοδρόμιο των 2.700 τ.μ. πραγματικού πάγου, υποδέχεται τους λάτρεις του πατινάζ κάτω από τη μεγαλύτερη γυάλινη οροφή της Ευρώπης.

Φέτος, η διοργάνωση παρουσιάζει μια εντυπωσιακή πρεμιέρα: στο κέντρο του χώρου θα δεσπόζει ένα γλυπτό–ομοίωμα του Πύργου του Άιφελ, δημιουργώντας ένα από τα πιο θεαματικά σκηνικά που έχει φιλοξενήσει ποτέ το Grand Palais des Glaces.

Ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο χωριό, με κρέπες, ρακλέτ, φρέσκα εδέσματα και ζεστή σοκολάτα υψηλής γαστρονομίας από τον σεφ Yannick Alléno.

Από τις 20.00 έως τις 02.00, το παγοδρόμιο θα αλλάζει χαρακτήρα και θα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια παγωμένη πίστα χορού, με DJs, disco balls και εντυπωσιακά light shows.

Το παγοδρόμιο θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 7 Ιανουαρίου, προσφέροντας ένα από τα πιο μαγευτικά και φαντασμαγορικά χειμερινά και πολυαναμενόμενα events του Παρισιού.

«Αρχάριοι, ενθουσιώδεις ή απλά περίεργοι, φορέστε τα παγοπέδιλά σας για να ζήσετε μια εξαιρετική εμπειρία. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν πατινάζ με απόλυτη ασφάλεια σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το φυσικό φως φωτίζει τον πάγο και αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του Grand Palais. Το βράδυ, τα φωτορυθμικά σόου, τα DJ sets και η ηλεκτρισμένη ενέργεια μεταμορφώνουν το παγοδρόμιο σε μια πραγματική παγωμένη πίστα χορού.

Και για να ζεσταθείτε ανάμεσα στους γύρους, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τις γκουρμέ προτάσεις που προσφέρονται γύρω από το παγοδρόμιο: κρέπες, βάφλες και ζεστή σοκολάτα θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Είτε έρθετε με την οικογένεια είτε με φίλους, το Le Grand Palais des Glaces σας υπόσχεται αξέχαστες αναμνήσεις», γράφει στην επίσημη ιστοσελίδα η διοίκηση, καλώντας τον κόσμο που βρίσκεται στο Παρίσι, να ζήσει από κοντά αυτή την εμπειρία.