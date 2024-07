Παρίσι: Αυτοκίνητο παρέσυρε θαμώνες καφετέριας -Ένας νεκρός και τουλάχιστον δύο τραυματίες

Αυτοκίνητο παρέσυρε θαμώνες καφετέριας στο Παρίσι, αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους τραυματίες του δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού (ανατολικά), όπου αυτοκίνητο παρέσυρε θαμώνες καφετέριας/εστιατορίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) που επικαλείται πηγές από την αστυνομία.

Νωρίτερα, γαλλικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ασυνείδητος οδηγός διέφυγε και αναζητείται, ενώ ένας επιβάτης συνελήφθη και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα, 20:30 στην Ελλάδα), λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη γαλλική πρωτεύουσα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Two suspects fled after crashing their car into a terrace in the 20th arrondissement in #Paris — local media



A car plowed into several people on a terrace in the 20th arrondissement of Paris, multiple people critically injured. The driver crashed into the terrace of the Le Ramus… pic.twitter.com/TZRoeioMs7

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP / Reuters