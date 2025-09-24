Παρεμβολές GPS σε ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την υπουργό Άμυνας κοντά στο Καλίνινγκραντ

Ένα ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την υπουργό Άμυνας της χώρας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρές «παρεμβολές GPS» κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με ισπανικές κυβερνητικές πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος πετούσε κοντά στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω της γεωστρατηγικής της σημασίας και της παρουσίας ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας στη Βαλτική Θάλασσα, αποκομμένος γεωγραφικά από την υπόλοιπη Ρωσία. Συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία και θεωρείται μία από τις πιο στρατιωτικοποιημένες περιοχές της Ευρώπης, με ισχυρή παρουσία ρωσικών δυνάμεων και προηγμένων οπλικών συστημάτων.

Η Ρόμπλες επρόκειτο να έχει διμερή συνάντηση με τη Λιθουανή ομόλογό της, Ντοβίλε Σακαλιένε, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην αεροπορική βάση Σιαουλιάι. Η ισπανική αποστολή συμμετέχει σε αποστολή επιτήρησης της Βαλτικής, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου μετά την κατάρριψη drones που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, την περασμένη εβδομάδα ισπανικά μαχητικά αναχαίτισαν οκτώ ρωσικά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα. Ένας από τους αξιωματικούς που επέβαιναν στην πτήση δήλωσε ότι παρόμοια περιστατικά παρεμβολών είναι συνηθισμένα στην περιοχή του Καλίνινγκραντ και ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικοί δορυφόροι για την ασφαλή πλοήγηση.

Η Ρόμπλες, 68 ετών, βρίσκεται στο τιμόνι του υπουργείου Άμυνας από το 2018 και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ισπανία παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη» στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς εκδηλώθηκαν οι παρεμβολές ούτε αν η πτήση αντιμετώπισε κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου καταγράφηκαν παρεμβολές GPS στο αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη Βουλγαρία. Η Κομισιόν είχε αφήσει τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής, κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτες παρεμβολές».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης της αμυντικής της ικανότητας απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις, μεταξύ άλλων με ανάπτυξη νέων δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και καλύτερη ανίχνευση παρεμβολών.

