Παρέλαση ισχύος στο Πεκίνο: Σι, Πούτιν και Κιμ στέλνουν μήνυμα στη Δύση

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα βρεθούν στο πλευρό του Σι Τζινπίνγκ στην εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση της Κίνας στο Πεκίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, σε μια συλλογική πρόκληση προς τη Δύση και παράλληλα σε μια μεγάλη διπλωματική νίκη για τον Κινέζο πρόεδρο.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, 26 ξένοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κανένας δυτικός ηγέτης δεν θα παρευρεθεί, με εξαίρεση τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο. Ανάμεσα στους υπόλοιπους: ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζασκιάν, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας Γου Γουόν-σικ.

Σι Τζινπίνγκ: Τι σημαίνει η παρουσία Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του

Η συμμετοχή του Πούτιν, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και είχε επισκεφθεί τελευταία φορά την Κίνα τον Μάιο, υπογραμμίζει τη σταθερότητα της στρατηγικής σχέσης Μόσχας–Πεκίνου, παρά τις δυτικές κυρώσεις που πιέζουν τη ρωσική οικονομία. Για τον Κιμ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη εμφάνιση Βορειοκορεάτη ηγέτη σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση από το 1959, η παρουσία του έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Φωτ: EPA, αρχείου

Η παρουσία στο Πεκίνο ενισχύει τη νομιμοποίηση του Κιμ, του οποίου το καθεστώς εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από την κινεζική αγορά για τρόφιμα και καύσιμα. Παράλληλα προσφέρει στον Σι ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στην Ουάσινγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πρόσφατα ότι θα επιδιώξει νέα συνάντηση με τον Κιμ, έπειτα από τις άκαρπες συνομιλίες του 2018–19.

Αν ο Σι εμφανιστεί στο πλευρό τόσο του Κιμ όσο και του Πούτιν, θα έχει επιρροή σε ένα «τρίγωνο» που οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να ελέγξουν.

Η παρέλαση, από τις μεγαλύτερες που έχουν οργανωθεί τα τελευταία χρόνια στην πλατεία Τιενανμέν, θα παρουσιάσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και σύγχρονα οπλικά συστήματα, από μαχητικά αεροσκάφη έως υπερηχητικούς πυραύλους. Τα τελευταία χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας έχει οργανώσει εντυπωσιακές εκδηλώσεις μνήμης, με το σταθερό μήνυμα ότι η Κίνα δεν θα γονατίσει ποτέ ξανά με τέτοιον τρόπο.

Φωτ: EPA, αρχείου

Στο πολιτικό πεδίο, η κοινή εμφάνιση με Πούτιν και Κιμ ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του Σι απέναντι στην Ουάσινγκτον, ενόψει μιας πιθανής συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο. Οι δύο πλευρές συζητούν για την αποφυγή νέου εμπορικού πολέμου και την παράταση της 90ήμερης αναστολής δασμών, με τον Σι να επιδιώκει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν ισχυρότερος.

Άλλωστε, η Κίνα έχει ήδη λειτουργήσει στο παρελθόν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Τραμπ και Κιμ, κατά την προηγούμενη θητεία ου Αμερικανού προέδρου. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, τώρα το ζητούμενο είναι αν ο Σι θα αξιοποιήσει ξανά αυτόν τον ρόλο και αν μπορεί να αναλάβει πιο ουσιαστική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian