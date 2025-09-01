Παρέλαση, επενδύσεις και διπλωματία: Πώς η Κίνα στήνει νέο παγκόσμιο παιχνίδι

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε μια μεγάλη ομάδα ξένων ηγετών για συναντήσεις που, όπως ελπίζει, θα ενισχύσουν την ενότητα των περιφερειακών δυνάμεων απέναντι στην πολιτική τάξη υπό τις ΗΠΑ και τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που διεξάγεται στη Σαγκάη, συμμετέχουν 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βλαντιμίρ Πούτιν (Ρωσία), ο Αλεξάντερ Λουκασένκο (Λευκορωσία) και ο Ναρέντρα Μόντι (Ινδία). Η σύνοδος έχει στόχο να αναδείξει την Κίνα ως αξιόπιστο εταίρο και αντίβαρο στην αστάθεια των ΗΠΑ σε έναν πολυπολικό κόσμο.

Ο Σι Τζινπίνγκ, στην ομιλία του, επικρίνοντας έμμεσα τις πολιτικές Τραμπ, κάλεσε τα κράτη-μέλη να βρουν κοινούς τόπους και να αντιταχθούν στην ηγεμονία και την πολιτική ισχύος. Παράλληλα, πρότεινε την εμβάθυνση οικονομικών δεσμών μέσω της ίδρυσης μιας αναπτυξιακής τράπεζας SCO, υπογραμμίζοντας τις τεράστιες αγορές και τις επενδύσεις της Κίνας, ύψους 84 δισ. δολαρίων, με επιπλέον δάνεια 1,4 δισ. δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια.

Η σύνοδος συμπίπτει με τις προετοιμασίες για μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με συμμετοχή ηγετών όπως ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αν και οι χώρες της SCO εξακολουθούν να έχουν βαθιές διαφορές και δικές τους ατζέντες, η αστάθεια που προκάλεσαν οι πολιτικές Τραμπ έχει δημιουργήσει μια συμμαχία «ομοϊδεατών» εναντίον των ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές. Μαζί με τους BRICS, η SCO στέλνει το μήνυμα ότι «η Δύση δεν είναι η μόνη κυρίαρχη δύναμη».

Η σύνοδος χρησιμοποιείται επίσης ως πλατφόρμα για αυταρχικές κυβερνήσεις να δείξουν ότι δεν είναι απομονωμένες παρά τις κυρώσεις της Δύσης, ενώ η Κίνα επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή της και να προωθήσει την εναλλακτική της παγκόσμια τάξη.

Ο Σι Τζινπίνγκ βλέπει τη σύνοδο ως ευκαιρία να «κερδίσει φίλους και να επηρεάσει», προωθώντας το όραμά του για έναν διαφορετικό παγκόσμιο χάρτη ισχύος.

Με πληροφορίες από Washington Post