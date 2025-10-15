Παραμένει κλειστό το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ

Ανώτατος αξιωματούχος του Ισραήλ μίλησε σήμερα στο Times of Israel σχετικά με το καθεστώς του περάσματος της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο και τη Λωρίδα της Γάζας, για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο αξιωματούχος του Ισραήλ ξεκαθάρισε πως, παρά τα όσα «ακούστηκαν» για το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, θα παραμείνει κλειστό σήμερα, αναφέρει σχετικά το Times of Israel.

«Οι προετοιμασίες για το άνοιγμά της συνεχίζονται, αλλά μόνο για την έξοδο και την είσοδο των κατοίκων της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος στην ισραηλινή εφημερίδα.

Ισραήλ: Γιατί δεν ανοίγει το πέρασμα της Ράφα

Χθες, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει το πέρασμα ως κύρωση στη Χαμάς για την, όπως ανέφερε το ίδιο, «αργή παράδοση των σορών των ομήρων», αν και φαίνεται ότι το πέρασμα δεν ήταν έτοιμο να ανοίξει σήμερα ούτως ή άλλως.

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Γάζα ως συνήθως, μέσω του περάσματος Kerem Shalom και άλλων περασμάτων, μετά από έλεγχο ασφαλείας από τις ισραηλινές αρχές.

Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Με ποιους «πολεμάει» η Χαμάς

Οι πρώτες συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα στη Χαμάς και την ισχυρή οικογένεια Ντογκμός, κοντά στο νοσοκομείο της Γάζας. Βίντεο δείχνουν ένοπλους της Χαμάς να εκτελούν δημοσίως μέλη της οικογένειας. Η οργάνωση κατηγορεί τη Ντογκμός ότι συνεργάστηκε με το Ισραήλ.

Εκπρόσωποι της οικογένειας αρνούνται τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για «μαζική εκστρατεία εκφοβισμού». Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Χαμάς έχει περικυκλώσει ολόκληρες συνοικίες, καίγοντας σπίτια και αυτοκίνητα. «Ακούγαμε συνεχείς εκρήξεις και πυρά. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα», περιγράφει συγγενής της οικογένειας στη Wall Street Journal.

Η οργάνωση φαίνεται αποφασισμένη να εξαφανίσει κάθε ανταγωνιστή. Η μονάδα “Rada’a” της Χαμάς, που αυτοπροσδιορίζεται ως «δύναμη αποτροπής», ανακοίνωσε ότι έχει «εξουδετερώσει» συμμορίες και κατασχέσει οπλοστάσια στη Γάζα. Παράλληλα, ανακοίνωσε «περίοδο αμνηστίας» για όσους αντιπάλους παραδοθούν.

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να κρατήσει την εκεχειρία ζωντανή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί το νέο του ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της Χαμάς ως «ρυθμιστή της ασφάλειας» υπονομεύει κάθε σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης. «Αν η Χαμάς συνεχίσει να κυβερνά με αυτόν τον τρόπο, η ειρήνη δεν έχει καμία πιθανότητα», προειδοποιεί ο αναλυτής Χασάν Αμπού Χανίε από το Αμμάν. Η ισραηλινή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, «η Χαμάς προσπαθεί να επανακτήσει τον έλεγχο πλήρως, με τη βία αν χρειαστεί».

Οι συγκρούσεις με τις οικογένειες Ντογκμός, Αμπού Σάμπρα και Μαζάιντεχ δεν είναι τυχαίες. Οι οικογένειες αυτές διαθέτουν εκατοντάδες ενόπλους και ιστορικά συνδέονται με τη Φατάχ και την Παλαιστινιακή Αρχή. Ορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές, είχαν δεχθεί ισραηλινά όπλα για να περιορίσουν τη δύναμη της Χαμάς. Τώρα όμως, η Χαμάς απαντά, εκμεταλλευόμενη την εκεχειρία για να εξαλείψει κάθε εσωτερική απειλή.

Στη Γάζα, η παρουσία της Χαμάς στους δρόμους είναι και πάλι έντονη. Οι δυνάμεις της ελέγχουν την κυκλοφορία, αποτρέπουν λεηλασίες και τιμωρούν συνεργάτες του Ισραήλ. Για πολλούς κατοίκους, η επιστροφή της «τάξης» είναι ανακούφιση — αλλά και υπενθύμιση πως η Χαμάς παραμένει παντού. «Πολλοί θέλουν να απαλλαγούν από τη Χαμάς», λέει ο 64χρονος Φάλαχ Μάσρι από το Ντέιρ αλ-Μπάλαχ. «Αλλά στην πράξη, είναι παντού στη Γάζα. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα συνεχιστεί ή αν είναι προσωρινό».

Η εκεχειρία ίσως σταμάτησε τις βόμβες, όχι όμως και τη βία.

Με πληροφορίες από Times of Israel