«Παραλύει» η Ιταλία: Γενική απεργία από το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας

Τα μέλη του μεγαλύτερου συνδικάτου στην Ιταλία προχωρούν σε γενική απεργία με τη χώρα να «παραλύει».

Ειδικότερα, τα μέλη του κεντροαριστερού Cgil, κατεβαίνουν σήμερα σε γενική απεργία ως διαμαρτυρία απέναντι στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι.

Από την απεργιακή κινητοποίηση επηρεάζεται η λειτουργία σε: σιδηροδρομικό τομέα, αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικούς υπαλλήλους και τον ευρύτερο τομέα της δημόσιας διοίκησης.

Σε ανακοίνωσή του για την απεργία στην Ιταλία, το συνδικάτο τονίζει: «Με αυτήν τη γενική απεργία, ζητάμε την αύξηση των συντάξεων και των μισθών, να σταματήσει η συνεχής αλλαγή της συντάξιμης ηλικίας, να υιοθετηθεί μια δίκαιη, σταδιακή φορολογική μεταρρύθμιση».

Εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν πορείες στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας: από τη Ρώμη μέχρι την Φλωρεντία, από το Μιλάνο μέχρι και το Μπάρι της Απουλίας. Ο μεγαλύτερος από τους τομείς που δεν συμμετέχουν στην απεργία, είναι εκείνος των αερομεταφορών. «Η κινητοποίηση αυτή δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, οφείλεται στο ότι οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των πολιτών έχουν χειροτερέψει και θεωρώ ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη», δήλωσε ο γραμματέας του Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι.