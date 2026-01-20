Παραλία στην Αγγλία γέμισε τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια - Ο λόγος

Μια παραλία στην Αγγλία «εξαφανίστηκε» κάτω από ένα στρώμα από μη μαγειρεμένες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια, μετά από την πτώση του φορτίου ενός εμπορικού πλοίου νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο της κομητείας, την Τρίτη ξεκίνησε επιχείρηση καθαρισμού κατά μήκος της ακτογραμμής του East Sussex στη νοτιοανατολική Αγγλία, μετά την πτώση εμπορευματοκιβωτίων από δύο φορτηγά πλοία κατά τη διάρκεια καταιγίδων στα τέλη του περασμένου έτους και στις αρχές του μήνα.

Οι πατάτες που ξεβράστηκαν κατά μήκος παραλίας

Ο Τζόελ Μπονίτσι, κάτοικος της παραθεριστικής πόλης Eastbourne, δήλωσε τη Δευτέρα στο CNN ότι πιστεύει ότι τα κρεμμύδια άρχισαν να εμφανίζονται στην ακτή την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας και ότι ορισμένοι κάτοικοι πήγαν να βοηθήσουν στη συλλογή των πλαστικών σακουλών στις οποίες ήταν συσκευασμένα τα κρεμμύδια.

Ο Μπονίτσι είπε ότι αυτός και η σύντροφός του, Τρίσα, έκαναν βόλτα για να δουν τις φώκιες στο Falling Sands το Σάββατο. «Όπως κάνουν όλοι για να βοηθήσουν, μαζεύαμε τις τελευταίες σακούλες κρεμμυδιών καθώς προχωρούσαμε».

«Δεν περιμέναμε να στρίψουμε και να δούμε σακούλες με πατάτες να εκτείνονται κατά μήκος της παραλίας προς το φάρο», είπε.

«Από μακριά, θα νόμιζες ότι η παραλία ήταν καλυμμένη με κίτρινη άμμο, όπως θα έβλεπες σε ένα τροπικό νησί», συνέχισε ο Μπονίτσι.

«Αμέσως αποφασίσαμε και οι δύο ότι η πεζοπορία είχε τελειώσει και ότι θα περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες καθαρίζοντας όσες σακούλες μπορούσαμε, μέχρι να σκοτεινιάσει και να μην μπορούμε να συνεχίσουμε. Άλλες οικογένειες έκαναν το ίδιο και ήταν ωραίο να βλέπεις τους ανθρώπους να ενώνουν τις δυνάμεις τους για το περιβάλλον», πρόσθεσε.

Μεγάλη η κινητοποίηση για τον καθαρισμό της περιοχής

Η περιβαλλοντική ομάδα Plastic Free Eastbourne εξέδωσε έκκληση για περισσότερους εθελοντές την Κυριακή, σε μια ανάρτηση στο Facebook που περιγράφει «την καταστροφή από ένα πλοίο από το οποίο έπεσαν χιλιάδες σακούλες με πατάτες και κρεμμύδια σε όλη αυτή την έκταση».

«Οι φώκιες και άλλα θαλάσσια ζώα συχνά μπερδεύουν το πλαστικό με τροφή, ειδικά τις πλαστικές σακούλες που μπορούν να μοιάζουν με μέδουσες στο νερό», ανέφερε η ομάδα, προσθέτοντας ότι «η ρύπανση από πλαστικά αποτελεί σοβαρή απειλή για τον ωκεανό».

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τόσο μεγάλη ρύπανση από πλαστικά βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από την αποικία που ζουν φώκιες», ανέφερε ο Μπονίτσι.

«Την Κυριακή, ήμασταν πολύ χαρούμενοι που είδαμε πολλούς κατοίκους της περιοχής να ανταποκρίνονται και να έρχονται να βοηθήσουν. Καθαρίσαμε πολλά, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε», πρόσθεσε.

Τα πλαστικά που ξεβράστηκαν στην ακτή «έχουν σε μεγάλο βαθμό απομακρυνθεί από εθελοντές», δήλωσε εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Ίστμπορν στο CNN τη Δευτέρα.

«Ευχαριστούμε τους πολλούς αφοσιωμένους εθελοντές που εργάστηκαν σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να βοηθήσουν στον καθαρισμό των παραλιών μας», πρόσθεσε το δημοτικό συμβούλιο.

Με πληροφορίες από CNN