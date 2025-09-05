Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντζελα Ρέινερ

Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, η Άντζελα Ρέινερ.

Η Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε από τη θέση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και υπουργού Στέγασης, έχοντας παραδεχθεί, ότι δεν κατέβαλε τον απαιτούμενο φόρο στην αγορά της δεύρτερης κατοικίας της.

Παράλληλα, φέρεται να παραιτείται και από τη θέση της αναπληρώτριας ηγέτιδας του Εργατικού Κόμματος, στην οποία είχε εκλεγεί.

Η δεύτερη στην ιεραρχία του σερ Κιρ Στάρμερ αποχώρησε αφού παραδέχθηκε, σε συνέντευξή της στην πολιτική συντάκτρια του Sky News, Μπεθ Ρίγκμπι, ότι όφειλε να πληρώσει τον υψηλότερο συντελεστή φόρου χαρτοσήμου (stamp duty) για ένα σπίτι που αγόρασε στο Χοουβ του Ανατολικού Σάσεξ, καθώς επρόκειτο για δεύτερη κατοικία.

Λίγα μόλις λεπτά πριν την αποχώρησή της, ο εκπρόσωπος του σερ Κιρ αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός είχε λάβει έκθεση σχετικά με το ότι η Ρέινερ παραβίασε τον υπουργικό κώδικα, από σύμβουλό του για θέματα δεοντολογίας, Λόρι Μάγκνους, στον οποίο η ίδια είχε παραπεμφθεί νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Στην επιστολή του, ο σερ Λόρι ανέφερε ότι είναι «βαθιά λυπηρό» το γεγονός πως «η κ. Ρέινερ δεν αναζήτησε εξαρχής εξειδικευμένη φορολογική συμβουλή», αλλά τόνισε ότι θεωρεί πως ενήργησε «με ακεραιότητα και με αφοσιωμένη, υποδειγματική δέσμευση στη δημόσια υπηρεσία».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η «δυσάρεστη αποτυχία» της να τακτοποιήσει την υποχρέωση χαρτοσήμου, σε συνδυασμό με το ότι αυτό κατέστη σαφές μόνο ύστερα από «εντατικό δημόσιο έλεγχο», τον οδηγεί στο «βαθύτατο λυπηρό» συμπέρασμα ότι παραβίασε τον υπουργικό κώδικα.

Όταν η Ρέινερ απευθύνθηκε στον σύμβουλο δεοντολογίας, επιβεβαίωσε ότι θα έπρεπε να πληρώσει περισσότερο χαρτόσημο -το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις θα έφτανε περίπου τις 40.000 λίρες- επειδή είχε πληρώσει λανθασμένα τον χαμηλότερο συντελεστή για το διαμέρισμα στο Χοβ.

Με την παραίτηση της Ρέινερ, η κυβέρνηση των Εργατικών μένει «χωρίς μία από τις πιο αυθεντικές - και ισχυρές - φωνές της εργατικής τάξης, σε μια εποχή που αγωνίζεται να επανασυνδεθεί με την παραδοσιακή βάση ψηφοφόρων της και βρίσκεται πίσω από τη Reform UK στις δημοσκοπήσεις», σχολιάζει ο Guardian.

Η πιο επιζήμια αποχώρηση της κυβέρνησης Στάρμερ

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης (...), καθώς και από τη θέση της αντιπροέδρου του Εργατικού Κόμματος», έγραψε η βουλευτής.

Η Ρέινερ, 45 ετών, είναι η όγδοη και η πιο πρόσφατη αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές... Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά τόνισε ότι η Ρέινερ έλαβε τη σωστή απόφαση.

Με τους Εργατικούς να υπολείπονται στις δημοσκοπήσεις από το λαϊκιστικό Reform UK, ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του.

Η απώλεια της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά επειδή η Ρέινερ, κόρη έφηβης μητέρας από την εργατική τάξη που έφθασε σε σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο.

Η αποχώρηση οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του τουλάχιστον από το 1979

Με πληροφορίες από Sky News, The Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ