Παραίτηση Στάρμερ: Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του - Η διαδικασία

Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την ανάδειξη του διαδόχου του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κόμματος, ο νέος ηγέτης αναμένεται να έχει εκλεγεί πριν από τον Σεπτέμβριο, οπότε και επαναλειτουργεί το βρετανικό κοινοβούλιο μετά τη θερινή διακοπή των εργασιών του. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανάδειξη του έβδομου πρωθυπουργού της Βρετανίας μέσα σε διάστημα 10 χρόνων.

Κιρ Στάρμερ: Πώς λειτουργεί μία αναμέτρηση για την ηγεσία και τι συμβαίνει εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.

Κιρ Στάρμερ: Το χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη του διαδόχου του

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έχει ζητήσει από το διοικητικό όργανο των Εργατικών να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη του διαδόχου του, με την υποβολή των υποψηφιοτήτων να ξεκινά στις 9 Ιουλίου και τη διαδικασία να ολοκληρώνεται πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου, στις 16 Ιουλίου.

Όπως δήλωσε, εφόσον διεξαχθεί εσωκομματική αναμέτρηση, ο νέος ηγέτης θα έχει αναδειχθεί πριν από την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ίδιος θα κάνει «τα πάντα» ώστε η μετάβαση της εξουσίας να πραγματοποιηθεί «με τάξη και ομαλότητα».

Ο σερ Κιρ τόνισε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής της νέας ηγεσίας. Παράλληλα, σημείωσε πως θα προσφέρει στον διάδοχό του «την πλήρη και αδιαμφισβήτητη στήριξή μου, γνωρίζοντας ότι θα παραλάβει μια Βρετανία πολύ ισχυρότερη και δικαιότερη από εκείνη που παρέλαβα εγώ πριν από δύο χρόνια».

Ο Στάρμερ εξελέγη αρχηγός του Εργατικού Κόμματος τον Απρίλιο του 2020 και ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 5 Ιουλίου 2024, μετά τη νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές. Η απόφασή του να αποχωρήσει σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να αποκτήσει σύντομα τον έβδομο πρωθυπουργό του από το 2016.

Ο σερ Κιρ συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Βικτόρια, όταν βγήκε από την Ντάουνινγκ Στριτ 10 για να εκφωνήσει την ομιλία της παραίτησής του. Μπροστά σε υποστηρικτές, συνεργάτες και μέλη του προσωπικού της πρωθυπουργικής κατοικίας, η φωνή του «έσπασε» από τη συγκίνηση, καθώς αναφέρθηκε στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής του.

«Όταν αφήσω την πιο σημαντική θέση στη χώρα, θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη σημαντικότερη αποστολή μου: να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ για την υπέροχη γυναίκα μου, τη Βικ, η οποία στάθηκε βράχος στο πλευρό μου στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, και ο καλύτερος πατέρας που μπορώ για τα υπέροχα παιδιά μου, που αποτελούν την περηφάνια και τη χαρά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέκερς, στην κομητεία του Μπάκιγχαμσαϊρ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέταζε τις επιλογές του για το πολιτικό του μέλλον. Οι πιέσεις από το εσωτερικό των Εργατικών αυξάνονταν το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, μετά τη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, θεωρείται από πολλούς το φαβορί για τη διαδοχή του σερ Κιρ, καθώς επέστρεψε στη Βουλή έπειτα από μια ευρεία νίκη απέναντι στον υποψήφιο του Reform UK. Ο Μπέρναμ αναμένεται να μεταβεί στο Γουέστμινστερ τη Δευτέρα, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του ως βουλευτής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και BBC