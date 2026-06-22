Παραίτηση Κιρ Στάρμερ: Ο Νάιτζελ Φάρατζ ζητάει εκλογές - Επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του ο Άντι Μπέρναμ

Την παραίτησή του ανακοίνωσε την Δευτέρα το πρωί ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.

Ο Στάρμερ έκανε γνωστό το χρονοδιάγραμμα που αναμένεται να τηρηθεί μέχρι τη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέου επικεφαλής.

Η Νάιτζελ Φάρατζ ζητάει εκλογές μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών. Ισχυρίστηκε ότι είναι «γελοίο να προσποιούμαστε ότι ο Άντι Μπέρναμ διαθέτει οποιαδήποτε ουσιαστική εντολή για να ηγηθεί της χώρας».

Ο ηγέτης του Reform UK, του οποίου το κόμμα δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στις συμπληρωματικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας στο Μέικερφιλντ, ανέφερε ότι ο Μπέρναμ τώρα έχει το «θράσος» να θεωρείται πρωθυπουργός «με βάση λιγότερες από 25.000 ψήφους».

«Δεν φοβάμαι τον Άντι Μπέρναμ ούτε κανέναν από τα άλλα τσιράκια του Εργατικού Κόμματος», έγραψε ο Φάρατζ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το «μονοκομματικό σύστημα» των Εργατικών και των Συντηρητικών φοβάται το Reform.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «γι’ αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους σε κάθε επαναληπτικές εκλογές για να προσπαθήσουν να μας εμποδίσουν να κερδίσουμε, γι’ αυτό προσπάθησαν να ακυρώσουν τις τοπικές εκλογές και γι’ αυτό θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αναβάλουν τις γενικές εκλογές για όσο το δυνατόν περισσότερο».

«Ο Άντι Μπέρναμ έχει βάσιμους λόγους να μας φοβάται. Το Reform είναι το μόνο κόμμα που αφουγκράζεται τις επιθυμίες των εργαζομένων και τους προσφέρει λύσεις, αντί για κολακεία και πατερναλισμό».

«Αλλαγή πορείας»

Ο Ζακ Πολάνσκι, ηγέτης των Πράσινων στην Αγγλία και την Ουαλία, δήλωσε ότι η αποχώρηση του Στάρμερ θα πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για «μια τολμηρή αλλαγή πορείας» για τη χώρα.

Τόνισε ότι «ακόμα περιμένουμε να δούμε ποια εκδοχή του Άντι Μπέρναμ θα εμφανιστεί στη Ντάουνινγκ Στριτ. Αν και έχει μιλήσει για αλλαγή πορείας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά και υποδηλώνουν ότι θα είναι το ίδιο πράγμα, απλώς με καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες».

«Η εποχή των ημίμετρων και των προσωρινών λύσεων έχει περάσει προ πολλού – αν γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ πρέπει να είναι τολμηρός, αλλιώς θα αποτύχει».

Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.



European and Ukrainian security is stronger because of you.



Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026

«Γίνατε ηγέτης σε δύο χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο Άντονι Αλμπανέζι, πρωθυπουργός της Αυστραλίας, εξέδωσε δήλωση σχετικά με την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Όπως ανέφερε, «θεωρώ τον Κιρ Στάρμερ φίλο μου και τον σκέφτομαι σε αυτή την ημέρα που πρέπει να είναι πολύ δύσκολη για αυτόν. Η υπηρεσία στη δημόσια ζωή αποτελεί τεράστιο προνόμιο, αλλά η πολιτική μπορεί επίσης να είναι μια σκληρή υπόθεση. Όταν έρθει η ώρα για τον Κιρ να αποχωρήσει από τη Ντάουνινγκ Στριτ, θα μπορεί να είναι περήφανος για τη συμβολή του στη χώρα που αγαπά και στο Εργατικό Κόμμα, το οποίο οδήγησε ξανά στην εξουσία το 2024».

«Είμαι ευγνώμων για τις ευκαιρίες που είχαμε να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας στο πλαίσιο του Aukus, την υποστήριξη του γενναίου λαού της Ουκρανίας και την προστασία των παιδιών από τις βλαβερές επιπτώσεις των κοινωνικών μέσων».

Έκλεισε λέγοντας «εύχομαι στον Κιρ, στη Βικτόρια και στα παιδιά τους κάθε επιτυχία σε ό,τι τους επιφυλάσσει το μέλλον».

Ο Μπέρναμ επιβεβαιώνει ότι θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Στάρμερ

Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ. Ανέφερε ότι θα προσφέρει στη Βρετανία «σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή προσανατολισμό στα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία». Επίσης, αναφέρει ότι επιθυμεί η μετάβαση να αποτελέσει «θετική διαδικασία ανανέωσης».

«Ο Κιρ έχει προσφέρει τεράστια υπηρεσία στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια μιας τόσο δύσκολης περιόδου. Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα. Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας».

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

«Η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή προσανατολισμό στα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία και αυτό ακριβώς θα λάβει. Καθώς προχωράμε, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεργαστούμε για να επαναφέρουμε τη χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται. Ο κόσμος θέλει να δει πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, στο κόστος διαβίωσης, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη στέγαση και στις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων».

Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι «το εργατικό κίνημα ήταν πάντα στο αποκορύφωμά του όταν κοιτούσε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε από εδώ και πέρα και θα φροντίσουμε ώστε αυτή η μετάβαση να αποτελέσει μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας».

Ο Μπέρναμ δεν κάνει καμία αναφορά στη διεξαγωγή εκλογών για την ηγεσία, ενώ η αναφορά του στη «μετάβαση» υποδηλώνει ότι δεν αναμένει να πραγματοποιηθεί διαγωνισμός.

Το μόνο άλλο στέλεχος των Εργατικών που είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του, ο Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε την υποστήριξή του στον Μπέρναμ. «Μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω πως όλοι θα υποστηρίξουν επίσης τον Άντι», έγραψε σε επιστολή του.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο από την κυβέρνηση Στάρμερ, είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την πρωθυπουργία.

Η ανακοίνωση της παραίτησης Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άνοιξε την ανακοίνωση της παραίτησής του δηλώνοντας πως, «περπατώντας σε αυτό τον δρόμο πριν δύο χρόνια, ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Μία νέα Εργατική κυβέρνηση. Η πρώτη εδώ και 40 χρόνια».

«Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο», ανέφερε ο Στάρμερ σχετικά με την προσπάθειά του να φτάσει στην ανώτερη πολιτική θέση της χώρας και να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον λαό του.

«Στόχος ήταν να στήσουμε μία δίκαιη χώρα, με ευκαιρίες για όλους, όχι μόνο για όσους έχουν προνόμια. Και κοιτάχτε τι καταφέραμε σε δύο χρόνια», δήλωσε ο Στάρμερ, αναφερόμενος σε όσα θεωρεί νίκες κατά τη διακυβέρνησή του.

«Γνωρίζω, όμως, ότι η ερώτηση πλέον δεν αφορά στο ποιος ήταν πιο ικανός να αλλάξει το Εργατικό κόμμα. Η ερώτηση που κάνει, πλέον, το κόμμα μου, αφορά αν είμαι σε θέση να μας οδηγήσω στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κοινοβουλίου σε αυτή την ερώτηση. Και αποδέχομαι αυτή την απάντηση με σεβασμό. Κάθε απόφαση που έχω λάβει είχε να κάνει πάντα με το καλύτερο που μπορούσα να κάνω για την πατρίδα μου. Για αυτό παραιτούμαι από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Επικοινώνησα το πρωί με τον βασιλιά για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Θα ζητήσω να ετοιμαστεί ένα χρονοδιάγραμμα με υποψηφιότητες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις θερινές διακοπές».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα είναι στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαδοχής, μετά το καλοκαίρι, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να ορίζεται μέχρι την επιστροφή του κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από Guardian, AFP, BBC