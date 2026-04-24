Πάπας Λέων: «Τη μια μέρα το Ιράν λέει ναι, οι ΗΠΑ λένε όχι και αντιστρόφως, δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό»

Ο Πάπας Λέων καταδίκασε την Πέμπτη τη δολοφονία διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς, αλλά τόνισε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν καθώς βρισκόταν στην πτήση της επιστροφής του από το ταξίδι του στην Αφρική και έρχονται σε συνέχεια των επιθέσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του για τη στάση που κρατά σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Καταδικάζω όλες τις πράξεις που είναι άδικες. Καταδικάζω την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής», απάντησε μετά από ερώτηση σχετική με τις αναφορές ότι το Ιράν έχει σκοτώσει χιλιάδες διαδηλωτές.

«Ως πάστορας, δεν μπορώ να τάσσομαι υπέρ του πολέμου» είπε, μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι έχει μαζί του τη φωτογραφία ενός παιδιού που σκοτώθηκε από ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το παιδί αυτό βρισκόταν στο πλήθος που τον υποδέχτηκε όταν επισκέφθηκε τον Λίβανο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό. «Έχουμε δει να σκοτώνονται τόσοι πολλοί αθώοι», πρόσθεσε.

Πάπας Λέων: «Τη μια μέρα το Ιράν λέει ναι, οι ΗΠΑ λένε όχι και αντιστρόφως»

«Όταν ένα καθεστώς, όταν μια χώρα λαμβάνει αποφάσεις που αφαιρούν τη ζωή άλλων ανθρώπων άδικα, αυτό προφανώς είναι κάτι που πρέπει να καταδικάζεται», τόνισε.

Για την κατάρρευση των συνομιλιών ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, ο πάπας σχολίασε: «Τη μια μέρα το Ιράν λέει ναι, οι ΗΠΑ λένε όχι και αντιστρόφως. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση που παραμένει χαοτική (…) και επίσης υπάρχει ένας ολόκληρος πληθυσμός στο Ιράν, αθώοι άνθρωποι, που υποφέρουν εξαιτίας αυτού του πολέμου».

Με πληροφορίες από CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ