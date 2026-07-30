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Πάπας Λέων: Προτιμώ να βλέπω τον εαυτό μου ως τον Πάπα που τυχαίνει να είναι Αμερικανός

Ο ποντίφικας έδωσε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο NBC αποκαλύπτοντας - μεταξύ άλλων - τι είναι αυτό που αγαπά στην Αμερική

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Μετά το τέλος της περιόδου ανάπαυσής του στο Καστέλ Γκαντόλφο, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (29/7) μια σύντομη συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Στη συνέντευξη μίλησε για όσα αγαπά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τη μακρά ιστορία της χώρας στην υποδοχή μεταναστών.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται ως ο πρώτος «Αμερικανός Πάπας», ο Πάπας Λέων διευκρίνισε ότι προτιμά να βλέπει τον εαυτό του «ως τον Πάπα που τυχαίνει να είναι Αμερικανός», διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν μειώνει τη σημασία της αμερικανικής του καταγωγής.

«Γεννήθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οικογένειά μου εξακολουθεί να ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρέφω μεγάλη αγάπη για την Αμερική», δήλωσε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνεται την αποστολή του «ως κάτι που έχει μια πολύ σημαντική διάσταση: να είναι ποιμένας μιας οικουμενικής Εκκλησίας, με φωνή και δυνατότητα να απευθύνεται σε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Αμερικανούς έχει «μεγάλη σημασία» το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείς τι είναι αυτό που αγαπά περισσότερο στην Αμερική, αναφέρθηκε στις αρχές που, όπως είπε, εκφράζει η χώρα: «την αίσθηση της ελευθερίας, των ευκαιριών και το γεγονός ότι, επί γενιές, έχει προσκαλέσει ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου να γίνουν μέρος της».

Υπενθύμισε επίσης ότι οι παππούδες του ήταν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανατρέχοντας ακόμη πιο πίσω στο οικογενειακό του παρελθόν, αποκάλυψε ότι από την πλευρά της μητέρας του υπήρχαν πρόγονοι που ήταν τόσο σκλάβοι όσο και ιδιοκτήτες σκλάβων.

«Υπάρχει μια ιστορία εξέλιξης και εμπειριών που με βοηθά να αναγνωρίζω έναν από τους μεγαλύτερους πλούτους των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει στις αρχές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αμερικανικής ταυτότητας εδώ και πολλά χρόνια και εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτές θα συνεχίσουν να διατηρούνται.

Στο τέλος της συνέντευξης, ρωτήθηκε αν σχεδιάζει να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα με δουν εκεί. Συμπτωματικά, σήμερα εξετάζαμε το πρόγραμμά μας για τα επόμενα δύο χρόνια», απάντησε. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα ακόμη, αλλά ελπίζω πραγματικά να βρεθώ εκεί σύντομα».

Με πληροφορίες από Vatican News

Διεθνή

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