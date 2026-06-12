Πάπας Λέων: «Όλοι μας είμαστε μετανάστες» - Η επίσκεψη στην Τενερίφη

Ο πάπας Λέων αξιοποίησε την τελευταία ημέρα της εβδομαδιαίας περιοδείας του στην Ισπανία για να τονίσει ότι «όλοι μας είμαστε μετανάστες», καθώς εξήρε τη δύναμη της ένταξης, προσθέτοντας: «Ο ξένος του χθες μπορεί να είναι ο αδελφός και ο γείτονας του σήμερα».

Ο ποντίφικας έφτασε την Παρασκευή στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο και πιο πυκνοκατοικημένο νησί των Κανάριων Νήσων. Λίγο αργότερα, κατευθύνθηκε σε ένα κέντρο υποδοχής που στεγάζεται σε πρώην στρατώνες, το οποίο έχει φιλοξενήσει έως και 4.000 άτομα, για να απευθυνθεί στις εκατοντάδες των μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί εκεί.

Από την άφιξή του την Πέμπτη στο αρχιπέλαγος, ένα από τα κέντρα μετανάστευσης της Ευρώπης, ο ποντίφικας έχει κάνει μερικές από τις πιο ευθείες δηλώσεις του μέχρι σήμερα σχετικά με τη μετανάστευση. Η διαδρομή του Ατλαντικού προς τις Κανάριες Νήσους συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο θανατηφόρων στον κόσμο, με περίπου 1.906 άτομα – περίπου πέντε άτομα την ημέρα – να χάνουν τη ζωή τους πέρυσι στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.

Την Παρασκευή, ο Λέων χαρακτήρισε τη δυστυχία τους ως κάτι που επηρεάζει όλους. «Κατά μία έννοια, όλοι μας είμαστε μετανάστες, καθώς είμαστε όλοι προσκυνητές στο δρόμο προς την ουράνια πατρίδα μας», είπε. «Ας βοηθήσουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι πιο ανθρώπινο για όλους, συμβάλλοντας με όποιον τρόπο μπορούμε».

Οι δηλώσεις του πάπα για την μετανάστευση και την ανάγκη για αλλαγή

Οι δηλώσεις του έγιναν την ίδια μέρα που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ η ιστορική αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ασκήσει ευρεία κριτική στα σκληρά μέτρα, ενώ η Human Rights Watch δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η αναθεώρηση «χτυπά με σφυρί το δικαίωμα στο άσυλο».

Την Παρασκευή, ο πάπας κάλεσε τους ηγέτες να κάνουν περισσότερα για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών, προειδοποιώντας ότι πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν ένα «σιωπηλό ναυάγιο» μετά την άφιξή τους, καθώς βρίσκονται «μόνοι σε μια πόλη, χωρίς φωνή, χωρίς δεσμούς, εργασία ή αίσθηση ασφάλειας, και ευάλωτοι σε όσους εκμεταλλεύονται την ευπάθειά τους».

Η έκκλησή του για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική που υιοθετούν πολλοί πολιτικοί, ιδίως από ακροδεξιά και συντηρητικά κόμματα, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στους μετανάστες, ακόμη και αν δηλώνουν ότι πρεσβεύουν χριστιανικές αξίες.

Κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία, ο γεννημένος στις ΗΠΑ πάπας έχει επισημάνει επανειλημμένα αυτή την ασυνέπεια. «Η ανθρώπινη συνείδηση, και ακόμη περισσότερο η χριστιανική συνείδηση, δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη μπροστά σε αυτά τα νεκροταφεία της θάλασσας, στα θύματα των ναυαγίων και στην έλλειψη βοήθειας», δήλωσε ο Λέων. «Κάθε ζωή που χάνεται σε αυτές τις διαδρομές είναι μια αποτυχία για την οικογένεια των ανθρώπων».

Την Παρασκευή, είπε επίσης στους διακινητές ανθρώπων – οι οποίοι συχνά χρεώνουν χιλιάδες ευρώ ανά άτομο για να μεταφέρουν ανθρώπους πέρα από τα σύνορα, αναγκάζοντάς τους στη συνέχεια να ασχοληθούν με την πορνεία ή άλλες μορφές εργασίας στη μαύρη αγορά, παρακρατώντας τα έγγραφά τους – ότι θα αντιμετωπίσουν την οργή του Θεού για το ότι εκμεταλλεύονται την απελπισία.

«Θέλω να μιλήσω ξεκάθαρα σε όσους εκμεταλλεύονται την απελπισία, σε όσους οργανώνουν διαδρομές θανάτου, διακινούν ανθρώπους, παρακρατούν έγγραφα, εκμεταλλεύονται εργαζομένους, απειλούν γυναίκες, εξαπατούν οικογένειες και μετατρέπουν τον πόνο των άλλων σε επιχείρηση. Σταματήστε! Μετανοήστε!», είπε. «Για κάθε ζωή που χάθηκε, κάθε οικογένεια που εξαπατήθηκε, κάθε σώμα που υποδουλώθηκε, κάθε γυναίκα που απειλήθηκε, κάθε εργαζόμενο που έπεσε θύμα εκμετάλλευσης, θα πρέπει να λογοδοτήσετε ενώπιον της θείας δικαιοσύνης».

Το δύσκολο και συχνά θανατηφόρο ταξίδι των μεταναστών

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μια μέρα μετά την προειδοποίηση του πάπα: «Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε να μετράμε τους νεκρούς», και την έκκλησή του να αναρωτηθούμε γιατί έχουμε χτίσει έναν κόσμο όπου τόσοι πολλοί «πρέπει να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να αναζητήσουν τη ζωή».

Την Παρασκευή, ο ποντίφικας άκουσε την Μπούσο Ντίουφ, από τη Νιγηρία, η οποία είπε ότι μιλούσε εκ μέρους των πολλών που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια, ειρήνη και αξιοπρέπεια.

«Ο δρόμος για να φτάσουμε εδώ δεν ήταν εύκολος», είπε. «Το ταξίδι ήταν γεμάτο φόβο, πόνο και αβεβαιότητα... Σήμαινε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την πείνα, το κρύο, την απόγνωση και συχνά τον θάνατο».

Είπε ότι είχε ένα «απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο αίτημα» προς την κοινωνία. «Δεν ζητάμε προνόμια. Δεν ζητάμε συμπόνια. Θέλουμε απλώς σεβασμό, ανθρωπιά και την ευκαιρία να ζήσουμε με αξιοπρέπεια».

Ο ποντίφικας την άκουγε με προσοχή καθώς μιλούσε. «Ζητάμε τα σύνορα να μην γίνουν τείχη αδιαφορίας», συνέχισε. «Ας μην μας βλέπουν μόνο ως μετανάστες, ως αριθμούς ή έγγραφα, αλλά ως ανθρώπους με ιστορία, με όνειρα, με οικογένειες και με ελπίδα».

Με πληροφορίες από Guardian