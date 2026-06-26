Πάπας Λέων: «Ο Θεός δεν ευλογεί ποτέ τον πόλεμο, να λύσουμε τις διαμάχες ως άνθρωποι, όχι ως ζώα»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των καρδιναλίων από όλο τον κόσμο, ο πάπας Λέων τόνισε για ακόμη μία φορά ότι ο πόλεμος «δεν ευλογείται ποτέ από τον Θεό».

Μετά τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, γνωστή ως Κονσιστόριο, ο πάπας κάλεσε εκ νέου τους καρδιναλίους για τον δεύτερο γύρο των εργασιών.

Η ημερήσια διάταξη των κλειστών συνεδριάσεων περιλαμβάνει τη συζήτηση για το τρέχον διεθνές σκηνικό, την πρόσφατη εγκύκλιό του για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προσπάθειες της Εκκλησίας να αφουγκραστεί περισσότερο τις ανάγκες των απλών πιστών. Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, ο Λέων ζήτησε από τους καρδιναλίους να στηρίξουν το έργο του.

«Χρειάζομαι τη δυνατή, ρητή και δημόσια υποστήριξή σας. Πρέπει να νιώθω ότι με υποστηρίζετε ως αδελφοί», είπε.

Πάπας Λέων: «Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ αντάξιος της ανθρωπότητας»

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας Θείας Λειτουργίας, νωρίς την Παρασκευή, ο Λέων υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

«Επομένως, ο πόλεμος δεν είναι ποτέ αντάξιος της ανθρωπότητας και δεν ευλογείται ποτέ από τον Θεό», είπε ο Λέων. «Διότι, ακόμη και αν διαθέτουμε όπλα υψηλής τεχνολογίας, ο δημιουργός μάς έχει προικίσει με νοημοσύνη και ελεύθερη βούληση, ώστε να επιλύουμε τις συγκρούσεις ως άνθρωποι και όχι ως θηρία».

Με πληροφορίες από Associated Press