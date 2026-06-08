Πάπας Λέων: Ο κόσμος βιώνει μια «βαθιά πνευματική και πολιτισμική κρίση»

Προειδοποίηση για μια «βαθιά πνευματική και πολιτισμική κρίση» που πλήττει τον κόσμο απηύθυνε ο πάπας Λέων από το ισπανικό κοινοβούλιο, καλώντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει τόσο τις αιτίες όσο και τις συνέπειες της μετανάστευσης.

Κατά την ομιλία του ενώπιον βουλευτών και γερουσιαστών στη Μαδρίτη, ο ποντίφικας αναφέρθηκε επίσης στις ένοπλες συγκρούσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση, καθώς και στα ζητήματα των αμβλώσεων και της ευθανασίας.

«Ο κόσμος βιώνει μια βαθιά πνευματική και πολιτισμική κρίση, η οποία εκδηλώνεται με πολλαπλές μορφές βίας, πόλωσης και αμοιβαίας δυσπιστίας», δήλωσε. «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ειρήνη δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική επιδίωξη αλλά μια πραγματική ηθική ανάγκη».

Ο πάπας υποστήριξε ότι η αναζήτηση της ειρήνης απαιτεί «διπλωματικό θάρρος» και «ηθική ευθύνη», με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο αντί για λύσεις που βασίζονται στη στρατιωτική ισχύ.

Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε ανησυχία για την αυξανόμενη έμφαση στον επανεξοπλισμό σε διάφορες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

«Η αληθινή ασφάλεια πηγάζει από τη δικαιοσύνη, τον επίμονο διάλογο, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και μια πολιτική που θέτει τη ζωή των ανθρώπων πάνω από τα συμφέροντα που κερδίζουν από τον πόλεμο», ανέφερε.

Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της ομιλίας του πάπα

Κεντρική θέση στην ομιλία του κατείχε το μεταναστευτικό, θέμα το οποίο ο πάπας έχει επιλέξει να αναδείξει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ισπανία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και συναντήσεις στα Κανάρια Νησιά με ανθρώπους που έφτασαν στην Ευρώπη ακολουθώντας τη θαλάσσια διαδρομή από τις ακτές της Αφρικής.

Η παρουσία του στην Ισπανία συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας ακολουθεί διαφορετική πορεία από αρκετά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, προωθώντας τη νομιμοποίηση περισσότερων από 500.000 μεταναστών και αιτούντων άσυλο που βρίσκονται ήδη στη χώρα.

Απευθυνόμενος στους Ισπανούς βουλευτές, ο πάπας υποστήριξε ότι τα κράτη έχουν ηθική υποχρέωση να υποδέχονται και να προστατεύουν τους μετανάστες.

«Το τραγικό δράμα της μετανάστευσης δοκιμάζει τη συνείδηση των εθνών και τα ηθικά θεμέλια της διεθνούς τάξης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους εξαιτίας πολέμων, ανασφάλειας και δύσκολων συνθηκών διαβίωσης.

Ο ποντίφικας υπογράμμισε επίσης ότι η αρχή της ίσης αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων παραβιάζεται όταν άτομα υφίστανται διακρίσεις λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας ή κοινωνικής και οικονομικής θέσης.

Παράλληλα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς μετανάστευσης και να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη όσων φτάνουν στις χώρες υποδοχής. Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του εξαιτίας της έλλειψης ειρήνης, ασφάλειας ή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, λόγω οικονομικών ανισοτήτων ή των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης», ανέφερε.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία γύρω από το μεταναστευτικό. Το ακροδεξιό κόμμα Vox έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στα κυβερνητικά σχέδια νομιμοποίησης μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι ενθαρρύνουν περαιτέρω αφίξεις στη χώρα.

Η ομιλία του πάπα απέσπασε παρατεταμένο χειροκρότημα από τους παριστάμενους βουλευτές και γερουσιαστές, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τις αμβλώσεις και την ευθανασία.

Η δήλωση του Πάπα Λέοντα για τις αμβλώσεις

«Κάθε ανθρώπινη ζωή πρέπει να αναγνωρίζεται και να προστατεύεται από τη σύλληψη έως τον φυσικό θάνατο, σε κάθε στάδιο της ύπαρξής της», δήλωσε ο πάπας, υποστηρίζοντας ότι η ηθική ποιότητα μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τους πιο ευάλωτους πολίτες της.

Οι δηλώσεις αυτές επαναφέρουν τις γνωστές θέσεις της Καθολικής Εκκλησίας σε μια χώρα όπου οι αμβλώσεις έχουν αποποινικοποιηθεί από το 1985, ενώ από το 2021 ισχύει νομοθεσία που επιτρέπει την ευθανασία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αργότερα τη Δευτέρα, ο πάπας επρόκειτο να συναντηθεί με επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του καθολικού κλήρου, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πιέσεις προς την Εκκλησία σε πολλές χώρες.

Σε συνάντησή του με Ισπανούς επισκόπους πριν από την προγραμματισμένη επαφή με τα θύματα, χαρακτήρισε την κακοποίηση «μάστιγα» και υποστήριξε ότι η Εκκλησία οφείλει να ανταποκριθεί «με ακρόαση, αλήθεια, δικαιοσύνη και αποκατάσταση».

Ωστόσο, οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα κακοποίησης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν οι συναντήσεις με τον ποντίφικα, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί επιζώντες και συλλογικότητες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις τόνισαν ότι δεν επιδιώκουν μια συμβολική συνάντηση με τον πάπα, αλλά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για δικαιώματα, δικαιοσύνη και αποζημιώσεις για όλα τα θύματα.

«Ο αποκλεισμός επιζώντων και ομάδων που εργάζονται εδώ και χρόνια για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση ενισχύει το αίσθημα εγκατάλειψης και κόπωσης που έχει δημιουργήσει μια αδράνεια πολλών ετών», ανέφεραν.

Με πληροφορίες από Guardian

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