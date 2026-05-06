Πάπας Λέων: Λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια στα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ θα τελέσει λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης κατά τη διάρκεια της εξαήμερης επίσκεψής του στην Ισπανία τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ταξιδιού που δημοσίευσε την Τετάρτη το Βατικανό.

Η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, ανήμερα της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τον θάνατο του αρχιτέκτονα της βασιλικής, Αντόνι Γκαουντί, ο οποίος ανακηρύχθηκε «σεβάσμιος» από την Καθολική Εκκλησία το 2025, το πρώτο βήμα στη διαδικασία αγιοποίησής του.

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει και τα εγκαίνια του νεότερου και ψηλότερου πύργου της Σαγράδα Φαμίλια, ενός από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ισπανίας.

Πάπας Λέων: Το πρόγραμμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

«Υπάρχει τεράστια προσμονή», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος της Βαρκελώνης και καρδινάλιος Χουάν Χοσέ Ομέγια σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, μετά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος της επίσκεψης από το Βατικανό.

Ο Λέων ΙΔ΄ θα συναντηθεί με τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, στις 6 Ιουνίου στη Μαδρίτη, πριν τελέσει μεγάλη υπαίθρια λειτουργία στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας την επόμενη ημέρα.

Ο Αμερικανός πάπας θα συναντήσει επίσης τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στις 8 Ιουνίου. Ο Σάντσεθ έχει έρθει αρκετές φορές σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ημέρα, ο πάπας θα συμμετάσχει σε συγκέντρωση της τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητας στο στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη συνέχεια, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί στη Βαρκελώνη, όπου αναμένεται να προεδρεύσει σε αγρυπνία προσευχής στο Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ της 9ης Ιουνίου, πριν από τη μεγάλη λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια την επόμενη ημέρα.

Πάπας Λέων: Η τελευταία επίσκεψη ποντίφικα στην Ισπανία

Ακολούθως, ο πάπας θα ταξιδέψει στα Κανάρια Νησιά, το ισπανικό αρχιπέλαγος ανοιχτά των ακτών της δυτικής Αφρικής, που αποτελεί βασικό πέρασμα μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Ο πάπας, που ανέλαβε επικεφαλής των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως πέρυσι, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ των μεταναστών, ένα ζήτημα που βρισκόταν επίσης ψηλά στην ατζέντα του προκατόχου του, πάπα Φραγκίσκου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα επισκεφθεί δύο νησιά του Ατλαντικού αρχιπελάγους, την Τενερίφη και τη Γκραν Κανάρια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πάπας αναμένεται να εκφωνήσει συνολικά 22 ομιλίες και κηρύγματα. Το ταξίδι εκτιμάται ότι θα προσελκύσει τεράστια πλήθη στην Ισπανία, μια παραδοσιακά καθολική χώρα, όπου όμως η εκκοσμίκευση έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Η τελευταία παπική επίσκεψη στην Ισπανία είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2011, όταν ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ είχε συμμετάσχει στην Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας στη Μαδρίτη.

Αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Λέοντα ΙΔ΄ στο εξωτερικό μέσα στο 2026 και η τέταρτη συνολικά από την εκλογή του τον Μάιο του 2025, μετά το ταξίδι στο Μονακό τον Μάρτιο και την περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες τον Απρίλιο.

Οι ισπανικές αρχές θα αναπτύξουν περισσότερους από 13.000 αστυνομικούς και μέλη της Πολιτοφυλακής στο πλαίσιο επιχείρησης ασφαλείας «μέγιστου επιπέδου», όπως ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγους μήνες μετά τη συμφωνία ανάμεσα στην ισπανική κυβέρνηση και την Καθολική Εκκλησία για αποζημιώσεις προς τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, έπειτα από χρόνια αντιδράσεων και περιορισμένης διαφάνειας από τμήματα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας.

Με πληροφορίες από AFP News Agency