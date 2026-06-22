Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους ηγέτες που «τροφοδοτούν» τους πολέμους, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε

Οι ηγέτες του κόσμου «τροφοδοτούν» τους πολέμους αντί να βοηθούν ανθρώπους που πεινάνε, δήλωσε τη Δευτέρα ο πάπας Λέων, επισημαίνοντας στον οργανισμό επισιτιστικής βοήθειας του ΟΗΕ ότι οι παγκόσμιες προτεραιότητες είναι σοβαρά διαστρεβλωμένες.

Ο Λέων, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει εκφραστεί πιο ανοιχτά για πολιτικά ζητήματα, προέτρεψε τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την καταπολέμηση της πείνας και να μην επιβάλλουν περιορισμούς στην επισιτιστική βοήθεια λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών.

«Οι συγκρούσεις «τροφοδοτούνται» πιο εύκολα από ό,τι τρέφονται οι άνθρωποι», δήλωσε ο πρώτος πάπας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα κεντρικά γραφεία του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων (WFP) στη Ρώμη.

«Αυτή η πραγματικότητα αντανακλά όχι μόνο επιχειρησιακές ελλείψεις, αλλά και μια θεμελιώδη ανισορροπία στις πολιτικές και ηθικές προτεραιότητες», ανέφερε.

Το WFP είναι ο μεγαλύτερος πάροχος επισιτιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Ο μεγαλύτερος δωρητής του είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα μια νέα συνεισφορά ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από προηγούμενες περικοπές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που μείωσαν κατά περισσότερο από το ήμισυ τη προγραμματισμένη χρηματοδότηση των ΗΠΑ.

Πάπας Λέων: Η πρόσβαση στα τρόφιμα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Ο Λέων, ο οποίος προκάλεσε την οργή του Τραμπ νωρίτερα φέτος αφού επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, δεν ανέφερε συγκεκριμένους ηγέτες τη Δευτέρα.

Ο πάπας εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο υποβαθμίζονται σε «δεύτερη θέση μεταξύ των διεθνών προτεραιοτήτων».

❝The hungry faces of so many who still suffer invite us to reexamine our lifestyles, our priorities and our way of living in today's world.❞



The words of His Holiness Pope Leo XIV speak to the heart of WFP’s mission to end hunger.



In a world of plenty, hunger is a profound… pic.twitter.com/nf47KREnBt — World Food Programme (@WFP) June 21, 2026

Ανέφερε ότι οι χώρες «διαθέτουν όλο και περισσότερο τους πόρους τους προς την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την εσωτερική σταθερότητα, αγνοώντας τη στενή σχέση μεταξύ αυτών των ζητημάτων και της πολυμερούς συνεργασίας».

Τον ποντίφικα υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο WFP η Σίντι ΜακΚέιν, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύντριας του οργανισμού νωρίτερα φέτος για λόγους υγείας.

Το WFP, το οποίο κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2020, παρείχε 15,6 δισεκατομμύρια ημερήσιες μερίδες σε 121 εκατομμύρια ανθρώπους το 2025, χρηματοδοτούμενες από 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές δωρεές, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ο Λέων δήλωσε ότι η πρόσβαση στα τρόφιμα αποτελεί «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που βασίζεται στην αξιοπρέπεια κάθε ατόμου».

Φωτ.: ΕΡΑ

Ανέφερε ότι η ανακούφιση της πείνας όχι μόνο βοηθά τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, αλλά αντιμετωπίζει και τις βαθύτερες αιτίες της γεωπολιτικής αστάθειας.

«Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της παγκόσμιας και ολοκληρωμένης ασφάλειας», δήλωσε ο πάπας.

Με πληροφορίες από Reuters