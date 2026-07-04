Πάπας Λέων: Κάλεσε την Ευρώπη να προστατεύσει τους μετανάστες κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα

Ο πάπας Λέων προέτρεψε το Σάββατο την Ευρώπη να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την προστασία και την ένταξη των μεταναστών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, ένα σημαντικό σημείο μετακίνησης από την Αφρική.

Το ταξίδι του στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού ζητήματος αποτέλεσε ένα σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξανόμενης μισαλλοδοξίας και αδιαφορίας.

Η συμβολική επίσκεψη του πάπα στη Λαμπεντούζα

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος έχει έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μεταχείριση των μεταναστών, επέλεξε να τιμήσει την 4η Ιουλίου, την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα σημείο-κλειδί για τη μετανάστευση.

Η επίσκεψη του Λέοντα έρχεται επίσης μόλις δύο εβδομάδες μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέων κανόνων για τους μετανάστες, οι οποίοι επιτρέπουν πολύ ευρύτερες εξουσίες κράτησης και τη δημιουργία κέντρων απέλασης εκτός της Ένωσης.

«Από αυτή την απομακρυσμένη γωνιά της Ευρώπης, στη Μεσόγειο Θάλασσα, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πιο καθαρά τη σημαντική πρόκληση που αποτελεί το φαινόμενο της μετανάστευσης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες», δήλωσε ο Λέων στο πλήθος των πιστών.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ωστόσο, «η Ευρώπη είναι ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση — σε αυτή την περιοχή — με ολοκληρωμένο τρόπο, ενσωματώνοντας τις άμεσες προσπάθειες παροχής βοήθειας σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο ικανό να υποδεχθεί, να προστατεύσει, να στηρίξει και να ενσωματώσει τους μετανάστες», πρόσθεσε.

Θα πρέπει να το πράξει «παρέχοντας ταυτόχρονα βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να μεταναστεύσει», πρόσθεσε.

Ο 70χρονος ξεκίνησε την επίσκεψή του προσευχόμενος στους ανώνυμους τάφους των θυμάτων ναυαγίων.

Στη συνέχεια, στάθηκε μόνος του στη βραχώδη ακτή του νησιού, καθώς ατένιζε τη θάλασσα, όπου αμέτρητα σκάφη μεταναστών έχουν χαθεί στα κύματα στα σύνορα μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης.

Το μήνυμα του πάπα Λέοντα

Η Λαμπεντούζα βρίσκεται 145 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας.

Ο πάπας ευχαρίστησε την αλιευτική και τουριστική κοινότητα των 6.000 κατοίκων «για την αλληλεγγύη που έδειξαν τόσοι πολλοί από εσάς».

Επίσης, αποτίμησε φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη θάλασσα, λέγοντας: «Νιώθουμε την παρουσία τους, η οποία μας προκαλεί εξίσου με εκείνη όσων έχουν φτάσει στην ξηρά και χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια».

Φωτ.: ΕΡΑ

Το 2013, περισσότεροι από 360 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο χειρότερο ναυάγιο που έχει σημειωθεί στο νησί, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν πνιγεί τα χρόνια που ακολούθησαν.

Ο πάπας επισκέφθηκε επίσης την αποβάθρα όπου μεταφέρονται σε ασφαλές μέρος οι άνθρωποι που διασώζονται από τη θάλασσα και ευλόγησε μια πλακέτα αφιερωμένη στον πάπα Φραγκίσκο — ο οποίος επέλεξε τη Λαμπεντούζα για το πρώτο του ταξίδι μετά την εκλογή του το 2013.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η παρουσία του Λέοντα «στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε μια εποχή που η παγκόσμια πολιτική συζήτηση για τη μετανάστευση συχνά επικεντρώνεται στα σύνορα και την αποτροπή, αντί για την προστασία και την κοινή ευθύνη», δήλωσε στο AFP ο Φιλίπο Ούνγκαρο, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προσφύγων του ΟΗΕ (UNHCR).

Ο πάπας έχει εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή του στα μέτρα καταστολής της παράνομης μετανάστευσης και χαρακτήρισε «απάνθρωπη» τη μεταχείριση των μεταναστών από την αμερικανική κυβέρνηση.

Σε ομιλία του την Παρασκευή, με αφορμή τον εορτασμό των 250 χρόνων της Αμερικής, ο Λέων κάλεσε σε «μετριοπάθεια» στον δημόσιο διάλογο των ΗΠΑ και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο «διαδοχικά κύματα μεταναστών» διαμόρφωσαν το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από AFP