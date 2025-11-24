Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Στις εκδηλώσεις για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο θα συμμετάσχουν από κοινού ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με κορύφωση την επίσκεψή τους στη Νίκαια της Μικράς Ασίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Το Βατικανό υπογραμμίζει ότι το ταξίδι του ποντίφικα έχει ως κεντρικό μήνυμα τη φράση «ένας και μοναδικός Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα», αναδεικνύοντας τις κοινές ρίζες των χριστιανικών παραδόσεων.

Στις 27 Νοεμβρίου ο Πάπας θα αναχωρήσει από τη Ρώμη για την Άγκυρα.

Στις 28 Νοεμβρίου, μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, θα μεταβεί στη Νίκαια για την Οικουμενική Συνάντηση Προσευχής, στον χώρο των ανασκαφών της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Το ίδιο βράδυ θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας θα επισκεφθεί το τέμενος Σουλτάν Αχμέτ και ακολούθως το Φανάρι, όπου θα παρακολουθήσει δοξολογία, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη. Το απόγευμα θα τελέσει λειτουργία στη Volkswagen Arena.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο Πάπας θα επισκεφθεί τον αρμενικό καθεδρικό ναό στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη θρονική εορτή του Αγίου Ανδρέα, όπου θα εκφωνήσει την τέταρτη ομιλία του και θα συμμετάσχει σε Οικουμενική Ευλογία.

Μετά το γεύμα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Πάπας θα αναχωρήσει για τον Λίβανο, όπου θα συνεχίσει την επίσκεψή του έως τις 2 Δεκεμβρίου.