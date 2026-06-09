Πάπας Λέων: Η επίσκεψη στις Κανάριες Νήσους στρέφει τα «βλέμματα» στη μεταχείριση των μεταναστών

Η επίσκεψη του πάπα Λέοντα στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, οι οποίες την τελευταία δεκαετία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απορρόφηση της ραγδαίας αύξησης της παράνομης μετανάστευσης, θα στρέψει την προσοχή στη μεταχείριση των μεταναστών, δήλωσαν τοπικοί καθολικοί ηγέτες.

Στην πρώτη επίσκεψη πάπα στο αρχιπέλαγος, που ξεκινά την Πέμπτη, ο Λέων θα επισκεφθεί το λιμάνι του Αργουινέγκιν στη Γκραν Κανάρια, το οποίο το 2020 επικρίθηκε από έναν τοπικό δήμαρχο για τις «απάνθρωπες συνθήκες» που επικρατούσαν εκεί, όταν 1.000 μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί στην αποβάθρα και χιλιάδες κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο.

Την Παρασκευή, ο Λέων θα μεταβεί σε ένα κέντρο για μετανάστες στην Τενερίφη και θα πραγματοποιήσει συνάντηση κοντά σε αυτό με περισσότερους από 1.000 μετανάστες, ορισμένοι από τους οποίους επέζησαν του ενίοτε θανατηφόρου ταξιδιού από την Αφρική σε υπερπλήρη σκάφη και άλλοι που έφτασαν από τη Λατινική Αμερική.

Ο Χοσέ Μαζουέλος, επίσκοπος των Κανάριων Νήσων, δήλωσε στην εφημερίδα Canarias7 ότι με την επίσκεψη του πάπα «το "λιμάνι της ντροπής" μπορεί να γίνει το "λιμάνι της ελπίδας"».

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή η επίσκεψη θα συμβάλει στο να τερματιστεί η διαδρομή του Ατλαντικού, θα εξασφαλίσει μια ανθρώπινη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης και ότι η Ευρώπη θα αναλάβει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης», είπε.

Ο πάπας θα επικεντρωθεί στο ζήτημα της μετανάστευσης

Ο πάπας δήλωσε κατά τη διάρκεια της στάσης του στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ότι η έλλειψη βοήθειας προς τους μετανάστες του κόσμου αμφισβητεί «τα ηθικά θεμέλια της διεθνούς τάξης».

Τα επτά νησιά στα ανοικτά των ακτών του Ατλαντικού στη βορειοδυτική Αφρική, που βρίσκονται σε απόσταση άνω των 1.000 χλμ. από την ηπειρωτική Ισπανία, δέχτηκαν το 2024 τον αριθμό-ρεκόρ των 46.843 παράνομων μεταναστών, σε σύγκριση με λιγότερους από 1.000 το 2015, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Το Ελ Ιέρο, ένα από τα μικρότερα και πιο απομακρυσμένα νησιά, δέχτηκε το 2024 μια εισροή που ισοδυναμούσε περίπου με το διπλάσιο του πληθυσμού του, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 11.000 άτομα.

Οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 60% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 17.788, αφού η Ισπανία υπέγραψε συμφωνίες για την ενίσχυση των ελέγχων μετανάστευσης με χώρες όπως η Μαυριτανία, αλλά τα σκάφη εξακολουθούν να αναχωρούν από περιοχές τόσο μακρινές όσο η Γκάμπια και η Γουινέα-Μπισάου, προσθέτοντας περισσότερο χρόνο στη θάλασσα σε ένα ήδη επικίνδυνο ταξίδι.

Pope Leo sat with the pilots of a flight from Madrid to Barcelona on the second leg of his Spain tour. The pontiff was invited aboard by one of the captains, and waved at Spanish Air Force fighter jet pilots escorting the plane https://t.co/pbv4UuLWFo pic.twitter.com/DAD1ptXLFL — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2025 προσπαθώντας να φτάσουν στις Κανάριες Νήσους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Caminando Fronteras.

Ο Λαμίν Εντούρ, ο οποίος έφτασε στα νησιά από το Λααγιούν στο αμφισβητούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας το 2018, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα έκκλησης μέσα από τη δημοσιότητα που συνοδεύει την επίσκεψη του πάπα.

«Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα όσα κάνει, αλλά και να ζητήσω περισσότερη υποστήριξη για τις Κανάριες Νήσους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να βοηθούν τους μετανάστες», είπε.

Ο Ντάρβιν Ρίβας, ένας ιερέας στο Ελ Ιέρο που έχει ενταχθεί στις ομάδες έκτακτης ανάγκης που βοηθούν τους μετανάστες που φτάνουν στο νησί, δήλωσε ότι πιστεύει ότι το ταξίδι αυτό θα μετατοπίσει την παγκόσμια προσοχή από τον έλεγχο των συνόρων στην προτεραιότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Με πληροφορίες από Reuters

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