Πάπας Λέων: Η άφιξη του στην Κωνσταντινούπολη για τη συνάντηση με τον πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από σήμερα το βράδυ, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ο πάπας Λέων μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο του αυριανού προγράμματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στη Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α' Οικουμενική Σύνοδο.

Η τελετή για τη σημαντική αυτή επέτειο θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Οι δύο προκαθήμενοι θα συνοδεύονται από επικεφαλής και άλλων χριστιανικών ομολογιών που διαβιούν στην Τουρκία.

Η από κοινού παρουσία τους επιβεβαιώνει ότι η πίστη της Νικαίας, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο αυτή, αποτελούν το κοινό έδαφος και την κοινή εμπειρία σχεδόν όλων των Χριστιανών. Ο κ.κ. Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον προκάτοχο του Λέοντος ΙΔ', μακαριστό πάπα Φραγκίσκο, προκειμένου να τιμήσουν μαζί την επέτειο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Φωτ.: EPA

Προτού μεταβεί στη Νίκαια με ελικόπτερο, ο πάπας Λέων θα επισκεφθεί το πρωί τον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το βράδυ της ίδια ημέρας θα έχει συνάντηση με τους αρχιερείς της αποστολικής αντιπροσωπείας του Βατικανού.

Πάπας Λέων: Το πρόγραμμά του

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, ο πάπας Λέων ΙΔ', συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Φωτ.: EPA

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ' ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Πατριαρχείο θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό της εορτής, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Πάπας θα επισκεφθεί αρχικά το ιστορικό τέμενος Σουλταναχμέτ και θα συναντηθεί στη συνέχεια με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 17:00 το απόγευμα θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στο κλειστό γήπεδο «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Στη θεία λειτουργία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Φωτ.: EPA

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο πάπας Λέων, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του.