Πάπας Λέων: Είναι σημαντικό η ενότητα της εκκλησίας να μην περιστρέφεται γύρω από το σεξουαλικό

Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε σε θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, λέγοντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στη Ρώμη από την Ισημερινή Γουινέα ότι σχεδιάζει να δώσει έμφαση σε «θέματα δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας» και όχι σε «σεξουαλικά ζητήματα».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Πάπα, ο οποίος πέρασε τις τελευταίες 11 ημέρες περιοδεύοντας στη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, τις σκέψεις του σχετικά με την απόφαση του Καρδινάλιου Ράινχαρντ Μαρξ του Μονάχου-Φράιζινγκ να εκδώσει στην επισκοπή του έναν οδηγό για τις ευλογίες σε ανθρώπους και σχέσεις εκτός του μυστηριακού γάμου, που περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η ενότητα ή η διαίρεση της εκκλησίας να μην περιστρέφεται γύρω από σεξουαλικά ζητήματα», είπε ο Πάπας Λέων στα αγγλικά. «Έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι όταν η εκκλησία μιλάει για ηθική, το μόνο ζήτημα ηθικής είναι το σεξουαλικό. Και στην πραγματικότητα πιστεύω ότι υπάρχουν μεγαλύτερα και πιο σημαντικά ζητήματα, όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία ανδρών και γυναικών, η ελευθερία της θρησκείας, που όλα θα είχαν προτεραιότητα πριν από αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ωστόσο, ο Πάπας σημείωσε ότι το Βατικανό έχει ήδη μιλήσει με τους Γερμανούς επισκόπους για να καταστήσει σαφή τη διαφωνία του με την επίσημη ευλογία στα ομόφυλα ζευγάρια «πέρα από αυτό που συγκεκριμένα, αν θέλετε, επέτρεψε ο Πάπας Φραγκίσκος λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι λαμβάνουν ευλογίες».

Ο Πάπας είπε ότι η προτροπή του Φραγκίσκου ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στην εκκλησία σήμαινε ότι «όλοι είναι προσκεκλημένοι να ακολουθήσουν τον Ιησού και όλοι είναι προσκεκλημένοι να αναζητήσουν τη μεταστροφή στη ζωή τους».

Ένα έγγραφο του 2023 που εγκρίθηκε από τον προκάτοχο του Πάπα έκανε σαφές ότι «τα ζευγάρια σε παράτυπες καταστάσεις και τα ομόφυλα ζευγάρια» μπορούν να λάβουν μια άτυπη ευλογία από έναν ιερέα, αλλά χωρίς μια επίσημη τελετή που να συγκρίνεται με τον ιερατικό γάμο.

«Για να ξεπεράσουμε αυτό σήμερα», είπε ο Πάπας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, «νομίζω ότι το θέμα μπορεί να προκαλέσει περισσότερη διχόνοια παρά ενότητα και ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να χτίσουμε την ενότητά μας προς τον Ιησού Χριστό και σε ό,τι διδάσκει ο Ιησούς Χριστός».

Σε μια συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε πέρυσι, ο Πάπας είπε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα ήταν «στο πίσω μέρος του μυαλού μου», καθώς ήθελε να προωθήσει ζητήματα που ήταν λιγότερο διχαστικά.

«Προς το παρόν, λόγω αυτών που έχω ήδη προσπαθήσει να καταδείξω και να ζήσω όσον αφορά την κατανόησή μου για το πώς είμαι Πάπας σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, προσπαθώ να μην συνεχίσω να προκαλώ εντάσεις ή να προωθώ την πόλωση στην εκκλησία», δήλωσε στη δημοσιογράφο του Crux, Elise Ann Allen.

Ο Πάπας Λέων για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ιησουίτης Fr. James Martin, ο οποίος ίδρυσε το LGBT Catholic ministry Outreach, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια μιας περίπου 30λεπτης συνάντησης με τον Πάπα, ο Λέων εξέφρασε «ανοιχτό πνεύμα και καλωσόρισμα» στους Καθολικούς της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι απόψεις του Πάπα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα ήταν ελάχιστα γνωστές πριν από την εκλογή του πέρυσι.

Ημέρες πριν από το Κονκλάβιο του Μαΐου 2025, οι New York Times ανέφεραν ότι το 2012, ο τότε Επίσκοπος Robert Prevost δήλωσε ότι είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έτρεφαν «συμπάθεια για πεποιθήσεις και πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με το ευαγγέλιο», αναφέροντας συγκεκριμένα τον «ομοφυλοφιλικό τρόπο ζωής» και τις «εναλλακτικές οικογένειες που αποτελούνται από ομόφυλους συντρόφους και τα υιοθετημένα παιδιά τους».

Αλλά σε μια συνέντευξη του 2023 με την Καθολική Υπηρεσία Ειδήσεων, όταν ο Prevost χρίστηκε καρδινάλιος από τον Φραγκίσκο, άφησε να εννοηθεί ότι οι απόψεις του είχαν μαλακώσει. «Δεδομένων πολλών πραγμάτων που έχουν αλλάξει, θα έλεγα ότι υπήρξε μια εξέλιξη όσον αφορά την ανάγκη η εκκλησία να ανοίξει και να είναι φιλόξενη. Νομίζω ότι ο Πάπας Φραγκίσκος ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει οι άνθρωποι να αποκλείονται απλώς και μόνο με βάση τις επιλογές που κάνουν, είτε πρόκειται για τον τρόπο ζωής, την εργασία, τον τρόπο ντυσίματος ή οτιδήποτε άλλο».

Πρόσθεσε, ότι «επιδιώκουμε να είμαστε πιο φιλόξενοι και πιο ανοιχτοί, και να λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτοι στην εκκλησία».

Με πληροφορίες από National Catholic Reporter