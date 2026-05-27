Πάπας Λέων: Δοκίμασε την πρώτη ηλεκτρική Ferrari - «Είναι η πρώτη πενταθέσια»

Η Ferrari παρουσίασε την Τρίτη το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητό της στον Πάπα Λέοντα.

Η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία έκανε τη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια της Luce EV, την ώρα που άλλοι κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων περιορίζουν τα φιλόδοξα σχέδια εξηλεκτρισμού τους λόγω της μειωμένης ζήτησης σε ορισμένες αγορές παγκοσμίως.

Ο Τζον Έλκαν, πρόεδρος της εμβληματικής εταιρείας, παρουσίασε το νέο μοντέλο στον Πάπα Λέοντα στη θερινή κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο έξω από τη Ρώμη.

«Είναι αυτή η πρώτη τετράθυρη Ferrari;», ρώτησε ο Λέων τον Έλκαν.

«Η πρώτη πενταθέσια», απάντησε εκείνος.

Ο Πάπας κάθισε στη θέση του οδηγού της Luce- που στα ιταλικά σημαίνει «φως»- ενώ ο δοκιμαστής οδηγός της Ferrari, Ραφαέλε Ντε Σιμόνε, στάθηκε δίπλα του εξηγώντας του τις λειτουργίες του τιμονιού. Ο Έλκαν κάθισε στη θέση του συνοδηγού.

Η Luce αποδίδει 1.000 ίππους, μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και διαθέτει αυτονομία άνω των 530 χιλιομέτρων. Διαθέτει επίσης τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε τροχό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τιμή της Luce στην Ιταλία αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

«Δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα νέο αυτοκίνητο, εγκαινιάζουμε ένα νέο κεφάλαιο που μετατρέπει το όραμά μας σε πραγματικότητα, ενισχύοντας την παράδοση της Ferrari να προβλέπει και να διαμορφώνει το μέλλον», ανέφερε ο Έλκαν σε ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία, η οποία ήδη πουλά υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στον εξηλεκτρισμό, ωστόσο μείωσε τον στόχο της για το 2030 από το 40% των μοντέλων της να είναι πλήρως ηλεκτρικά στο 20%.

Ferrari: Αρνητική η πρώτη εικόνα στις αγορές και πτώση στο χρηματιστήριο

Παρά τις υψηλές προσδοκίες της πιο πολύτιμης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης για το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της μοντέλο, οι αγορές δεν αντέδρασαν θετικά.

Η μετοχή της Ferrari υποχώρησε κατά 8,4% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου την Τρίτη, ενώ και οι μετοχές της στις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση 5,3%.

Σχόλια χρηστών στο διαδίκτυο αλλά και ειδικοί του αυτοκινήτου αντέδρασαν αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι η Luce απομακρύνεται από τη γνωστή αισθητική της Ferrari. Παράλληλα, την ώρα που οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να προσελκύσουν ευρύτερο κοινό με φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μια τόσο πολυτελής πρόταση θεωρείται ακόμη πιο δύσκολη εμπορικά.

«Το ίντερνετ έχει ήδη αποφασίσει, αν δει κανείς τα σχόλια. Και η αλήθεια είναι ότι εξωτερικά δεν έχει αγαπηθεί από όλους», δήλωσε ο Ματ Πράιορ, αρθρογράφος του βρετανικού ιστότοπου Autocar.

Ο Πράιορ ανέφερε ότι το εσωτερικό της Luce είναι εξαιρετικά σχεδιασμένο, ωστόσο το αυτοκίνητο «δεν φωνάζει Ferrari».

«Το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει προφανές σημείο για κινητήρα, γιατί απλώς δεν υπάρχει κινητήρας. Η μπαταρία βρίσκεται κάτω από το πάτωμα, κάτι που κάνει φυσικά το αυτοκίνητο ψηλότερο, και πολλοί κατασκευαστές προσπαθούν ακόμη να βρουν πώς να το διαχειριστούν αυτό», είπε.

Με πληροφορίες από Associated Press