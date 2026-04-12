Παπαγάλος έκανε κατάδυση με αυτοσχέδιο «υποβρύχιο» και προβλημάτισε τα social media

Ένας μικρός παπαγάλος, που έχει ήδη συνηθίσει σε μια ζωή γεμάτη δράση, βρέθηκε στο επίκεντρο του διαδικτύου για έναν απρόσμενο λόγο: ένα βίντεο που τον δείχνει να εξερευνά τον βυθό μέσα σε μια αυτοσχέδια κατασκευή, την οποία ο ιδιοκτήτης του αποκαλεί «υποβρύχιο».

Η εικόνα ενός πτηνού κάτω από το νερό, περιτριγυρισμένου από κοράλλια και ψάρια, δεν άργησε να γίνει viral, προκαλώντας ταυτόχρονα θαυμασμό αλλά -και- έντονες αντιδράσεις, δεδομένου του φυσικού περιβάλλοντος που περιτριγύρισε τον «Bebe» τον παπαγάλο.

Ο παπαγάλος Bebe, ένα λευκοπτερό παπαγαλάκι έξι ετών, ακολουθεί σχεδόν παντού τον ιδιοκτήτη του, Στίβεν Λόιερ. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2020, όταν ο Λόιερ τον αγόρασε από ένα pet shop στη Φλόριντα, έχοντας εντυπωσιαστεί από τη ζωηρή και παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του. Από τότε, το μικρό πτηνό έγινε μόνιμος σύντροφος σε κάθε δραστηριότητά του, από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι πιο απαιτητικές και ασυνήθιστες εμπειρίες.

Πώς έφτιαξε το «αυτοσχέδιο υποβρύχιο» για τον παπαγάλο

Η πιο πρόσφατη από αυτές εκτυλίχθηκε στις 24 Μαρτίου, στις Μπαχάμες. Ο Λόιερ, που έχει σπουδάσει φυσική και ασχολείται έντονα με δραστηριότητες γεμάτες αδρεναλίνη, σχεδίασε μια μικρή διαφανή κάψουλα χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό δοχείο τροφίμων και μια δεξαμενή αέρα.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε βαλβίδες για την κυκλοφορία του αέρα, καθώς και έναν μετρητή που παρακολουθεί τα επίπεδα οξυγόνου, με ειδοποίηση σε περίπτωση που αυτά πέσουν σε επικίνδυνα επίπεδα.

Μέσα σε αυτή την κατασκευή, την οποία ο ίδιος ονομάζει «Bebosphere», τοποθέτησε τον Bebe, επιτρέποντάς του να βρεθεί για πρώτη φορά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σύμφωνα με τον Λόιερ, η κατάδυση πραγματοποιήθηκε σε ήρεμα, ρηχά νερά, σε βάθος περίπου ενός μέτρου, και διήρκεσε γύρω στα 15 λεπτά. Ο ίδιος έκανε κολυμπούσε δίπλα του, παρακολουθώντας τον καθ’ όλη τη διάρκεια.

Στο βίντεο, το οποίο έγινε viral στα social media, φαίνεται ο μικρός παπαγάλος να παρατηρεί το περιβάλλον γύρω του, όπως κοράλλια, ψάρια και φυσαλίδες, χωρίς εμφανή σημάδια στρες. Το υλικό αναρτήθηκε στο Instagram στις αρχές Απριλίου και ξεπέρασε γρήγορα τα 4,3 εκατομμύρια προβολές, ενώ προβλήθηκε και σε τηλεοπτικές εκπομπές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντιδράσεις για το βίντεο με τον παπαγάλο κάτω από το νερό

Ωστόσο, η δημοσιότητα δεν ήρθε χωρίς αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες των social media εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη και περιττή δραστηριότητα για το ζώο.

Ορισμένοι έκαναν λόγο για κακομεταχείριση, τονίζοντας ότι τα πτηνά δεν είναι φτιαγμένα για να βρίσκονται κάτω από το νερό, ακόμη κι αν προστατεύονται μέσα σε μια κατασκευή.

Ο Λόιερ, από την πλευρά του, υπερασπίζεται την επιλογή του. Όπως αναφέρει, ο Bebe είχε ήδη εξοικειωθεί με την κάψουλα στο σπίτι, δοκιμάζοντας την εμπειρία σε νεροχύτη, και δεν έδειξε ποτέ σημάδια φόβου ή δυσφορίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο παπαγάλος «μπήκε οικειοθελώς και το απόλαυσε», ενώ επιμένει ότι δεν θα τον έβαζε ποτέ σε μια κατάσταση που θα τον στρεσάρει.

Η σύντροφός του, Σερ Κουίν, υποστήριξε επίσης ότι η συμπεριφορά του πουλιού μέσα στην κάψουλα ήταν παρόμοια με εκείνη που επιδεικνύει όταν κάθεται χαλαρά στον ώμο του ιδιοκτήτη του. Όπως είπε, ο Bebe έδειχνε ήρεμος και περίεργος για όσα έβλεπε γύρω του, χωρίς να παρουσιάζει ανησυχία.

Η συγκεκριμένη εμπειρία δεν αποτελεί, πάντως, εξαίρεση στη ζωή του Bebe. Ο παπαγάλος έχει ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά από δραστηριότητες που για τα περισσότερα ζώα θα θεωρούνταν ακραίες. Έχει συνοδεύσει τον ιδιοκτήτη του σε άλματα με αλεξίπτωτο, καθισμένος σε μια διαφανή «φούσκα» προσαρμοσμένη στη στολή του, έχει κάνει σκι, ενώ έχει λάβει μέρος και σε ποδηλατικές διαδρομές εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Bebe παραμένει συνήθως στον ώμο του Λόιερ, κρατώντας σφιχτά το ρούχο του ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Παρότι κάποιες φορές πετά μακριά, επιστρέφει πάντα, γεγονός που ο ιδιοκτήτης του θεωρεί ένδειξη της ισχυρής τους σχέσης.

Με πληροφορίες από Washington Post