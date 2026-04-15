«Πάντα διαθέσιμη, ποτέ άρρωστη»: AI διαφήμιση με «ιδανική εργαζόμενη» προκαλεί αντιδράσεις στη Βρετανία

Μια βρετανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πρόσφατα εξασφάλισε επένδυση εκατομμυρίων λιρών, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για μία διαφημιστική καμπάνια της που έχει χαρακτηριστεί σεξιστική και μισογυνική διαφημιστική.

Η Advertising Standards Authority (η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τις διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο) έχει δεχθεί τουλάχιστον επτά καταγγελίες για την καμπάνια της εταιρείας Narwhal Labs. Σε μία από τις αφίσες, φαίνεται μία γυναίκα και το μήνυμα: «Δουλεύει πιο σκληρά από όλους. Και δεν θα ζητήσει ποτέ αύξηση» και συνεχίζει: «Γνωρίστε τη νέα σας εργαζόμενη AI. Πάντα διαθέσιμη, ποτέ άρρωστη και δεν χρειάζεται HR». Σε άλλη εκδοχή, αναγράφετε το μήνυμα: «Δουλεύετε 9 με 5; Εκείνη δουλεύει 24/7. Και ξεκινά δωρεάν».

Οι διαφημίσεις εμφανίστηκαν και σε μεγάλες πινακίδες στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ, αλλά αποσύρθηκαν μετά τις αντιδράσεις. Η ASA εξετάζει τις καταγγελίες για να διαπιστώσει αν υπάρχει βάση για περαιτέρω ενέργειες, χωρίς να έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

Έντονη ήταν η αντίδραση οργανώσεων για τα εργασιακά δικαιώματα. Η Rebecca Horne από την Pregnant Then Screwed, μία οργάνωση που δρα κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, χαρακτήρισε την καμπάνια «μισογυνισμό με διαφημιστικό budget» και «κλασικό παράδειγμα σεξιστικών στερεοτύπων ντυμένων ως καινοτομία».

Όπως ανέφερε, «προωθεί την τοξική ιδέα ότι ο ιδανικός εργαζόμενος είναι μια γυναίκα που είναι συνεχώς διαθέσιμη, ευκολόπιστη, χωρίς ανάγκες και χωρίς να απαιτεί πληρωμή», ενώ πρόσθεσε ότι «όταν πουλάς την “τέλεια εργαζόμενη” ως μια γυναίκα που δεν ξεκουράζεται ποτέ και δεν ζητά τίποτα, δεν πουλάς πρόοδο — αλλά τον ίδιο παλιό μισογυνισμό με ένα νέο περιτύλιγμα».

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2022, απάντησε ότι «δεν ήταν ποτέ πρόθεσή της οι διαφημίσεις να εκληφθούν ως μισογυνιστικές ή ρατσιστικές» και υποστήριξε ότι η καμπάνια αφορά ευρύτερα τη σχέση ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης. «Πρόκειται για κάτι ευρύτερο: ανθρώπους απέναντι σε μηχανές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όταν έως και το 80% των θέσεων γραφείου κινδυνεύει μέσα στην επόμενη δεκαετία, η σιωπή δεν είναι πλέον ουδέτερη στάση».

Η Narwhal Labs έχει αναπτύξει την πλατφόρμα DeepBlue OS, η οποία βασίζεται σε «agentic AI», δηλαδή συστήματα που λειτουργούν αυτόνομα χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μπρίστολ δήλωσε ότι η διαφήμιση απομακρύνθηκε «μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για το περιεχόμενο».

Με πληροφορίες από Guardian