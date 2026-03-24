Πάνω από τα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο με φόντο τη σύγχυση στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Η τιμή του πετρελαίου Brent επέστρεψε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε τη Δευτέρα, καθώς προέκυψαν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με πιθανές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στις ασιατικές αγορές την Τρίτη, το Brent ενισχύθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα 103,94 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, ενώ το αμερικανικό Nymex Light Sweet σημείωσε άνοδο 4,1% στα 91,75 δολάρια.

Η άνοδος αυτή ακολούθησε τη «βουτιά» άνω του 10% που είχε σημειωθεί τη Δευτέρα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τα σχέδια για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς ως προσπάθεια χειραγώγησης των αγορών.

Πετρέλαιο και γεωπολιτική ένταση

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι θα «εξαλείψει» ιρανικές ενεργειακές υποδομές εάν δεν αποκατασταθεί εντός 48 ωρών η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου.

Το Ιράν απάντησε ότι θα στοχεύσει βασικές υποδομές στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές, εκτοξεύοντας την τιμή του Brent έως και τα 113 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα οι τιμές κατέρρευσαν και τα χρηματιστήρια ανέκαμψαν, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συνομιλίες για μια «πλήρη και οριστική» επίλυση της κρίσης.

Πετρέλαιο και διεθνείς αγορές

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, τα ασιατικά χρηματιστήρια εμφάνισαν σχετική σταθερότητα την Τρίτη. Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 0,8%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατά 1,6%, ενώ ο Kospi στη Νότια Κορέα σημείωσε άνοδο 2,2%.

Τη Δευτέρα είχαν καταγράψει σημαντικές απώλειες, καθώς οι ασιατικές οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας.

Την ίδια ώρα, χώρες σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με πληροφορίες από BBC