Πάνω από 900.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Κίνα λόγω του τυφώνα «Μπάβι»

Πάνω από 900.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Κίνα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθώς ένας τυφώνας που πλησίαζε έπληξε τη βόρεια Ταϊβάν και τα απομακρυσμένα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας το Σάββατο, ρίχνοντας δέντρα και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν ήδη προκαλέσει καταστροφές στη νότια και κεντρική Κίνα αυτή την εβδομάδα, με τις καταιγίδες να έχουν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 νεκρούς, την υπερχείλιση δεκάδων ποταμών και καταστροφές σε ένα φράγμα δεξαμενής.

Ο τυφώνας «Μπάβι» αναμένεται να πλησιάσει την ξηρά νωρίς την Κυριακή στην περιοχή του Γουέντσου, μιας μητρόπολης με σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ, όπου, σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, 887.801 άνθρωποι είχαν εκκενώσει τα σπίτια τους μέχρι αργά την Παρασκευή.

«Η προληπτική, ολοκληρωτική κινητοποίηση, η οποία δεν φείδεται προσπάθειας ούτε κόστους, πραγματοποιείται αποκλειστικά για την προστασία από το (χειρότερο) σενάριο», ανέφεραν οι αρχές του Γουέντσου σε δήλωση.

Προβλήματα σε Κίνα και Ταϊβάν λόγω του τυφώνα «Μπάβι»

Οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν ξύλα για να ενισχύσουν τα μεταλλικά ρολά που προστατεύουν τα καταστήματα και έβαλαν ταινία στα παράθυρα, καθώς ο «Μπάβι» προβλέπεται να φέρει «εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις» στην ανατολική Τζετζιάνγκ και τη βορειοανατολική επαρχία Φουτσιάν, όπως έδειξαν πλάνα του CCTV.

Οι καταρρακτώδεις βροχές πιο βόρεια οδήγησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 100.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθώς η παροχή νερού από το φράγμα Μιγιούν της πρωτεύουσας αυξήθηκε για να συγκρατήσει πιθανά πλημμυρικά νερά.

Heavy flooding is being reported in areas along the Youluo River as water levels are rapidly rising due to Typhoon Bavi in Hengshan Township, Hsinchu County, Taiwan. pic.twitter.com/VQZdUKE3QH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

Οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι στη βόρεια Ταϊβάν, όπου τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο άνεμος και η βροχή έπλητταν την περιοχή.

Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και πάνω από 170.000 νοικοκυριά σε ολόκληρο το νησί έχουν πληγεί από διακοπές ρεύματος λόγω της καταιγίδας.

«Όλοι φοβούνται τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μένουν μέσα στα σπίτια τους, αλλά εγώ βγήκα έξω μόνο επειδή έχω παραγγελίες», δήλωσε στην AFP ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος πρωινού με το επώνυμο Τσάι, στην παραθαλάσσια πόλη Κιλούνγκ της Ταϊβάν.

«Μερικοί άνθρωποι είναι σε υπηρεσία και δεν θα είχαν τίποτα να φάνε, οπότε πρέπει να τους παραδώσω φαγητό», είπε ο 50χρονος.

Ο «Μπάβι» υποβαθμίστηκε σε τυφώνα καθώς διέσχιζε τον Ειρηνικό Ωκεανό, αφού χτύπησε συγκεκριμένες περιοχές τη Δευτέρα ως υπερτυφώνας.

Οι μέγιστες σταθερές ταχύτητες των ανέμων του μειώθηκαν στα 137 χιλιόμετρα ανά ώρα, με ριπές περίπου 173 χλμ./ώρα, το Σάββατο, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA).

Η CWA προειδοποίησε για «εξαιρετικά καταρρακτώδεις βροχές» σε ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν και για «επικίνδυνα κύματα» ύψους έως και 10 μέτρων (33 πόδια) κατά μήκος της ακτής, καθώς ο τυφώνας Μπάβι πέρασε παράλληλα με το βόρειο τμήμα του νησιού.

Αυξάνονται οι νεκροί

Στις Φιλιππίνες, ο αριθμός των νεκρών από κατολισθήσεις και άλλα περιστατικά που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έφερε ο «Μπάβι» αυξήθηκε σε 18.

Σχεδόν 11.000 άνθρωποι σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και δεκάδες λιμάνια παραμένουν κλειστά, με 313 σκάφη να έχουν καταφύγει σε ασφαλή καταφύγια.

HAPPENING NOW: Devastating mountain floods triggered by relentless torrential rain are hitting Mabian, Leshan City, Sichuan Province, China. pic.twitter.com/delHUrZpZT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

Περισσότερα από 18.000 νοικοκυριά και εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Οκινάουα έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς ο τυφώνας έπληξε τα απομακρυσμένα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας, με την περιοχή Μιγιάκο να είναι η πιο σοβαρά πληγείσα.

Οι ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν δεκάδες πτήσεις, επηρεάζοντας περισσότερους από 26.000 επιβάτες.

«Η Μιγιάκο δέχεται το χειρότερο μέρος του τυφώνα Μπάβι», ανέφερε ο επαγγελματίας κυνηγός καταιγίδων Τζέιμς Ρέινολντς σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο.

Με πληροφορίες από AFP