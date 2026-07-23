Πάνω από 3.200 Ισραηλινοί εισέβαλαν στο Αλ Άκσα – Ο Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε τις απαγορευμένες προσευχές

Περισσότεροι από 3.200 Ισραηλινοί μπήκαν την Πέμπτη στο συγκρότημα του τεμένους Αλ Άκσα, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια εβραϊκής θρησκευτικής επετείου. Ανάμεσά τους ήταν ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος επαίνεσε όσους προσευχήθηκαν στον χώρο παρά τους κανόνες που το απαγορεύουν.

Το Ισλαμικό Βακούφ, το θρησκευτικό ίδρυμα που διαχειρίζεται το συγκρότημα, ανακοίνωσε ότι 3.228 Ισραηλινοί είχαν περάσει από τον χώρο μόνο κατά τις πρωινές ώρες. Παλαιστινιακές αρχές εκτιμούσαν ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να έφτανε τους 5.000 έως τη δύση του ήλιου.

Η μαζική προσέλευση συνέπεσε με το Τισά Μπεάβ, ημέρα νηστείας και πένθους κατά την οποία οι Εβραίοι θυμούνται την καταστροφή του Πρώτου και του Δεύτερου Ναού της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, οι δύο ναοί βρίσκονταν στον λόφο όπου σήμερα απλώνεται το συγκρότημα του Αλ Άκσα.

Για τους μουσουλμάνους, το σημείο αποτελεί τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ. Οι Εβραίοι το αποκαλούν Όρος του Ναού και το θεωρούν τον ιερότερο τόπο του Ιουδαϊσμού. Η διπλή αυτή θρησκευτική σημασία το έχει καταστήσει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπεν Γκβιρ εμφανίστηκε σε βίντεο μέσα στο συγκρότημα και δήλωσε ότι οι Εβραίοι που βρίσκονταν εκεί «προσεύχονται και αισθάνονται σαν να είναι οι ιδιοκτήτες του χώρου».

«Βλέπουμε τεράστια πρόοδο στο Όρος του Ναού. Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν», ανέφερε.

Οι κανόνες που ισχύουν στο Αλ Άκσα

Το συγκρότημα διοικείται από το Ισλαμικό Βακούφ της Ιορδανίας βάσει ενός καθεστώτος που έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες. Οι μουσουλμάνοι μπορούν να προσεύχονται εκεί, ενώ οι μη μουσουλμάνοι επιτρέπεται να επισκέπτονται τον χώρο σε συγκεκριμένες ώρες, όχι όμως να τελούν θρησκευτικές προσευχές.

Κάθε ένδειξη ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αλλάξει αυτούς τους κανόνες προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο. Παρόμοιες κινήσεις έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε επεισόδια και ευρύτερη βία.

Βίντεο από την επίσκεψη έδειχναν τουλάχιστον έναν Εβραίο να σκύβει σε στάση προσευχής. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι προσευχήθηκαν την Πέμπτη μέσα στο συγκρότημα.

Παλαιστινιακές αρχές κατήγγειλαν ότι ορισμένοι επισκέπτες γονάτισαν, τραγούδησαν και πραγματοποίησαν θρησκευτικές τελετές. Υποστήριξαν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις περιόρισαν την πρόσβαση μουσουλμάνων προσκυνητών και μαθητών και ενίσχυσαν τους ελέγχους στην Παλιά Πόλη και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Since the morning, 2,300 zionist jewish settlers stormed Al Aqsa Mosque including zionist minister itamar ben gvir pic.twitter.com/3OgR2dxJlu — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) July 23, 2026

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά επεισόδια. Οι παλαιστινιακές αρχές προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι η ένταση μπορεί να αυξηθεί, ιδιαίτερα ενόψει της προσευχής της Παρασκευής, όταν συνήθως συγκεντρώνονται στο Αλ Άκσα χιλιάδες μουσουλμάνοι.

Έντονη αντίδραση από την Ιορδανία

Η Ιορδανία καταδίκασε την παρουσία του Μπεν Γκβιρ, χαρακτηρίζοντάς την «βεβήλωση της ιερότητας του τεμένους», «κλιμάκωση», «βάρβαρη πράξη» και «απαράδεκτη πρόκληση».

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας υποστήριξε ότι η επίσκεψη παραβιάζει το ιστορικό και νομικό καθεστώς του Αλ Άκσα. Κάλεσε ακόμη τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, ώστε να σταματήσει ενέργειες που, σύμφωνα με το Αμμάν, απειλούν τους μουσουλμανικούς και χριστιανικούς ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ.

Παρόμοια θέση εξέφρασε το παλαιστινιακό υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια αλλαγής των κανόνων που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Η Χαμάς προειδοποίησε ότι οι ενέργειες αυτές μπορεί να προκαλέσουν νέα ένταση.

Καμία άμεση αντίδραση δεν υπήρξε από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έπειτα από προηγούμενες επισκέψεις και δηλώσεις του Μπεν Γκβιρ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η κυβερνητική πολιτική δεν αλλάζει και ότι το ισχύον καθεστώς θα διατηρηθεί.

Το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ στον πόλεμο του 1967 και την προσάρτησε το 1980. Η προσάρτηση δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Με πληροφορίες από Reuters, NBC News, Al Jazeera

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