Πάνω από 1.500 οι νεκροί στην Ασία – Στο στόχαστρο η αποψίλωση μετά τις φονικές πλημμύρες

Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τμήματα της Ασίας την περασμένη εβδομάδα ξεπέρασε τους 1.500, ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να φτάσουν σε αποκομμένες περιοχές και να εντοπίσουν εκατοντάδες αγνοούμενους.

Παράλληλα με τον απολογισμό των θυμάτων, πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις ότι η καταστροφή επιδεινώθηκε από δεκαετίες αποψίλωσης. Σε πολλές περιοχές της Σουμάτρας, οι πλαγιές έχουν αποδυναμωθεί από την εξάπλωση φυτειών φοινικέλαιου, την εκτεταμένη παράνομη υλοτομία και τις εξορυκτικές δραστηριότητες, πρακτικές που έχουν αφήσει το έδαφος εκτεθειμένο σε ακραίες βροχοπτώσεις.

«Πρέπει η κυβέρνηση να δει ξανά πώς προστατεύει τα δάση», λέει ο Ράνγκα Αντιπούτρα, 31 ετών, δάσκαλος από τη Δυτική Σουμάτρα, του οποίου το σπίτι παρασύρθηκε από τα νερά. Οι λόφοι πάνω από το χωριό του, στα περίχωρα της Παντάνγκ, είχαν υποστεί σοβαρή διάβρωση από παράνομες υλοτομίες. «Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε κάτι τόσο οδυνηρό», προσθέτει.

Οι αρχές ανακοινώνουν μέχρι στιγμής 837 νεκρούς στην Ινδονησία, 479 στη Σρι Λάνκα, 185 στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία. Σε πολλές κοινότητες της Ινδονησίας και της Σρι Λάνκα, οικισμοί παραμένουν θαμμένοι κάτω από λάσπη και συντρίμμια, ενώ 861 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς τρόφιμα και καθαρό νερό, καθώς δρόμοι, γέφυρες και τηλεπικοινωνίες έχουν καταστραφεί.

Φωτ: EPA, αρχείου

Τα ινδονησιακά κανάλια έχουν μεταδώσει εικόνες από ποτάμια που κατέβασαν μεγάλες ποσότητες ξυλείας, σε Βόρεια και Δυτική Σουμάτρα και στην επαρχία Άτσεχ. Περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η παρουσία τόσου «κομμένου» ξύλου δεν συνδέεται με φυσικό ξερίζωμα δέντρων, αλλά με οργανωμένη υλοτομία.

Πλημμύρες στην Ασία: «Η καταστροφή δεν ήταν μόνο θέμα καιρού»

Η WALHI, η μεγαλύτερη περιβαλλοντική οργάνωση της Ινδονησίας, τονίζει ότι η συρρίκνωση των δασών έχει αφαιρέσει από τη Σουμάτρα τα φυσικά αναχώματα που συγκρατούν τις βροχές. «Η καταστροφή δεν ήταν μόνο θέμα καιρού», λέει η ακτιβίστρια Ριάντα Πούρμπα. «Τροφοδοτήθηκε από δεκαετίες αποψίλωσης και ανάπτυξης χωρίς έλεγχο». Σύμφωνα με τη WALHI, πάνω από 240.000 εκτάρια δάσους χάθηκαν μόνο το 2024. Η Global Forest Watch καταγράφει ότι από το 2000 οι τρεις πληγείσες επαρχίες έχουν απολέσει συνολικά 19.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους.

Στην παραλία Παρκίτ, συνεργεία καθαρισμού αντίκρισαν μεγάλες ποσότητες ξυλείας κομμένης σε ίσια, ομοιόμορφα τμήματα. «Δεν έμοιαζαν με κορμούς που ξεριζώθηκαν από το νερό», λέει η εργάτρια Νεβιάνα. «Ήταν κομμάτια ξύλου σαν αυτά που προκύπτουν από συστηματική υλοτομία». Παρόμοια εικόνα περιγράφει και η Ρία Γουάτι από την Παντάνγκ: «Από παλιά δέντρα θα έβλεπες ρίζες και φλοιό. Όχι αυτά τα καθαρά κομμένα τμήματα».

Φωτ: EPA, αρχείου

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο οποίος επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλαγές πολιτικής. «Πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε την καταστροφή των δασών. Η προστασία τους είναι κρίσιμη», δήλωσε.

Στο Μπατάνγκ Τόρου, μία από τις πιο βαριά πληγείσες περιοχές της Βόρειας Σουμάτρας, έχουν αποψιλωθεί εκατοντάδες εκτάρια για εξορύξεις χρυσού και ενεργειακά έργα. Οι πλαγιές έχουν μείνει γυμνές και τα ποτάμια έχουν γεμίσει ιζήματα και ξυλεία, με αποτέλεσμα χωριά να παρασυρθούν ή να θαφτούν.

Φωτ: EPA, αρχείου

Ινδονησία: Έρευνα σε οκτώ επιχειρήσεις μετά την καταστροφή

Βουλευτές ζήτησαν την ακύρωση των αδειών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος Χανίφ Φαϊσόλ Νουροφίκ ανακοίνωσε έρευνα για οκτώ επιχειρήσεις που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στην έκταση της καταστροφής. Όπως είπε, όλες οι άδειες θα επανεξεταστούν και οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ακραίες βροχοπτώσεις. «Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει», τόνισε.

Με πληροφορίες από Associated Press