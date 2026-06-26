Το πανεπιστήμιο Johns Hopkins απέλυσε πάνω από 100 υπαλλήλους λόγω περικοπών

Το πανεπιστήμιο Johns Hopkins ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προχώρησε αυτή την εβδομάδα στην απόλυση 110 υπαλλήλων, επικαλούμενο περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της έρευνας.

Οι απολύσεις επηρεάζουν τις διοικητικές λειτουργίες του φημισμένου ακαδημαϊκού ιδρύματος.

«Καθώς το ομοσπονδιακό ερευνητικό μας χαρτοφυλάκιο συρρικνώνεται, η υποδομή που το περιβάλλει πρέπει να αλλάξει παράλληλα», ανέφερε.

Προβλήματα στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins λόγω περικοπών

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να μειώσει τις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς τα πανεπιστήμια για μια σειρά θεμάτων.

Αυτά περιλαμβάνουν τις φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες κατά της επίθεσης του Ισραήλ —συμμάχου των ΗΠΑ— στη Γάζα, τις πολιτικές για τα τρανς άτομα, τις πρωτοβουλίες για το κλίμα και τα προγράμματα για τη διαφορετικότητα.

Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία του λόγου, αλλά και την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δικαστές διέταξαν την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει τις δεσμευμένες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς τα πανεπιστήμια.

Το πανεπιστήμιο Johns Hopkins ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι «η συνολική αξία του πολυετούς ομοσπονδιακού ερευνητικού χαρτοφυλακίου μας είχε μειωθεί κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια κατά το ημερολογιακό έτος 2025».

Πρόσθεσε: «Αυτό οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι λάβαμε 43% λιγότερα ομοσπονδιακά ερευνητικά κονδύλια και 28% λιγότερες επιχορηγήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».

Το ζήτημα των διαδηλώσεων στα πανεπιστήμια

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα διαθέτει 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια σε ένα νέο ερευνητικό ταμείο, λόγω των προκλήσεων που δημιουργούν οι περικοπές στα ομοσπονδιακά ερευνητικά κονδύλια.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε πέρυσι ότι προχωρούσε σε περικοπή άνω των 2.000 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, αφού η κυβέρνηση Τραμπ ⁠κατάργησε ορισμένες επιχορηγήσεις.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στα πανεπιστήμια ήταν αντισημιτικές και υποστήριζαν εξτρεμιστικές ομάδες.

Οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και ορισμένες εβραϊκές ομάδες, υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση συγχέει λανθασμένα την κριτική για την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών με τον αντισημιτισμό, καθώς και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με την υποστήριξη του εξτρεμισμού.

Με πληροφορίες από Reuters