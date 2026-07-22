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Pan Am: Συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν στον Ατλαντικό 74 χρόνια μετά το δυστύχημα

Από το αεροπορικό δυστύχημα είχαν χάσει τη ζωή τους 52 άνθρωποι

The LiFO team
The LiFO team
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Το αεροσκάφος που συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 52 άνθρωποι / Φωτ.: Pan Am Historical Foundation
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Υπολείμματα αεροσκάφους της Pan American Airways (Pan Am), το οποίο συνετρίβη στα ανοικτά των ακτών του Πουέρτο Ρίκο, εντοπίστηκαν στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού, 74 χρόνια μετά το αεροπορικό δυστύχημα.

Τα υπολείμματα του αεροσκάφους «Clipper Endeavor» της Pan Am βρέθηκαν στον πάτο του Ατλαντικού Ωκεανού, όπως ανακοίνωσε το δίκτυο Discovery Channel.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής Expedition Unknown, σε συνεργασία με το ίδρυμα Air/Sea Heritage Foundation και άλλες ερευνητικές ομάδες.

Pan Am: Το χρονικό του αεροπορικού δυστυχήματος

Το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-4 είχε απογειωθεί από το Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου 1952, εκτελώντας την πτήση Pan Am 526A με προορισμό το αεροδρόμιο Idlewild (το σημερινό JFK) της Νέας Υόρκης. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα.

Λίγο μετά την απογείωση, το αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα, κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε. Αν και όλοι οι επιβαίνοντες επιβίωσαν της αρχικής πρόσκρουσης, 52 επιβάτες έχασαν στη συνέχεια τη ζωή τους από πνιγμό. Συνολικά 12 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Η συγκεκριμένη αεροπορική τραγωδία οδήγησε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στη βιομηχανία των αερομεταφορών, καθώς αμέσως μετά θεσπίστηκαν οι υποχρεωτικές οδηγίες ασφαλείας και οι επιδείξεις των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης πριν από κάθε απογείωση.

«Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και εκστασιασμένοι με αυτή την ανακάλυψη, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε δέος αναλογιζόμενοι τι συνέβη σε εκείνο το σημείο πριν από τόσο καιρό», δήλωσε ο Ρας Μάθιους, πρόεδρος του Air/Sea Heritage Foundation.

Η επιχείρηση εντοπισμού, στην οποία συμμετείχε και η εξειδικευμένη εταιρεία Deep Sea Vision, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σόναρ υψηλής ευκρίνειας και αυτόνομων υποβρύχιων drones. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε βάθος σχεδόν 600 μέτρων (2.000 ποδών) κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού.

Πώς συνέβη η συντριβή της πτήσης 526A

Ένας από τους κινητήρες στο δεξί φτερό του αεροσκάφους υπέστη βλάβη αμέσως μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να αποφασίσουν την επιστροφή στο αεροδρόμιο του Σαν Χουάν.

Καθώς το αεροπλάνο ανήρχετο στα 550 πόδια, ο δεύτερος κινητήρας του δεξιού φτερού παρουσίασε -κι αυτός- βλάβη. Ο κυβερνήτης της πτήσης, ο έμπειρος πιλότος Τζον Κ. Μπερνς, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι θα επιχειρούσε αναγκαστική προσθαλάσσωση.

Το «Clipper Endeavor» προσθαλασσώθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό μόλις εννέα λεπτά μετά την απογείωσή του. Το σκάφος έσπασε στα δύο και βυθίστηκε σε λιγότερο από τρία λεπτά.

Οι επιζώντες ανέφεραν αργότερα ότι πολλοί επιβάτες πανικοβλήθηκαν, φοβούμενοι τη θαλασσοταραχή και την παρουσία καρχαριών, με αποτέλεσμα να αρνηθούν να εγκαταλείψουν το βυθιζόμενο αεροσκάφος για να επιβιβαστούν στις σωσίβιες λέμβους.

Η έρευνα και οι νομικές διαδικασίες που ακολούθησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συντριβή προκλήθηκε από ανεπαρκή συντήρηση και ελαττωματικά εξαρτήματα του αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από Independent

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