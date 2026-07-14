Παμπλόνα: 86χρονος Βρετανός τραυματίστηκε στις ταυροδρομίες του Σαν Φερμίν

Ένας 86χρονος Βρετανός βρίσκεται ανάμεσα στους 57 τραυματίες του φετινού φεστιβάλ με τις ταυροδρομίες στην Παμπλόνα, στη βόρεια Ισπανία.

Ο άνδρας τραυματίστηκε το πρωί της Τρίτης, την τελευταία ημέρα του οκταήμερου φεστιβάλ, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της διοργάνωσης, είχε τραύματα στο δεξί χέρι, στον αριστερό αγκώνα και στο δεξί φρύδι, όμως η κατάστασή του δεν θεωρείται σοβαρή.

Το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, γνωστό στην Ισπανία ως Sanfermines, προσελκύει κάθε χρόνο συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Στις ταυροδρομίες, οι συμμετέχοντες τρέχουν στα στενά της Παμπλόνα μπροστά από ταύρους, σε μια διαδρομή 848,6 μέτρων που οδηγεί από τον χώρο όπου κρατούνται τα ζώα έως την αρένα της πόλης.

Κάθε διαδρομή αρχίζει στις 8 το πρωί. Οι δρομείς, συνήθως ντυμένοι στα λευκά με κόκκινα μαντίλια στον λαιμό, προσπαθούν να κρατήσουν απόσταση από έξι ταύρους που κινούνται πίσω τους μέσα στην πόλη.

Την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, δύο Ισπανοί τραυματίστηκαν από κέρατα ταύρων. Ένας 18χρονος από την περιοχή τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό, ενώ ένας 46χρονος από τη Γουαδαλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, δέχθηκε χτύπημα στο στήθος. Κανείς από τους δύο δεν νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι τραυματισμοί από πτώσεις, ποδοπατήματα ή κέρατα ταύρων είναι συνηθισμένοι στις ταυροδρομίες της Παμπλόνα, αν και οι θάνατοι είναι σπάνιοι. Τα τελευταία 116 χρόνια έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 16 νεκροί κατά τη διάρκεια των διαδρομών.

Ο τελευταίος θάνατος σημειώθηκε το 2009, όταν ο 27χρονος Ντανιέλ Χιμένο Ρομέρο, από την Αλκαλά ντε Ενάρες κοντά στη Μαδρίτη, τραυματίστηκε θανάσιμα από ταύρο στον λαιμό και στον πνεύμονα.

Το φεστιβάλ έγινε διεθνώς γνωστό μέσα από το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο ήλιος ανατέλλει ξανά», που κυκλοφόρησε το 1926 και αφηγείται την ιστορία μιας παρέας Αμερικανών και Βρετανών εκπατρισμένων που ταξιδεύουν στην Παμπλόνα για το Σαν Φερμίν.

Παρά τους κινδύνους, η διοργάνωση εξακολουθεί να προσελκύει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, είτε ως συμμετέχοντες είτε ως θεατές, μετατρέποντας την Παμπλόνα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα, καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ισπανίας.

Με πληροφορίες από BBC