Παμ Μπόντι: Δεν θα παραστεί στην κατάθεση της 14ης Απριλίου για την υπόθεση Έπσταϊν

Η πρώην γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δεν θα εμφανιστεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης χειρίστηκε την έρευνα για τον καταδικασμένοεγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε η επιτροπή την Τετάρτη.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η Παμ Μπόντι δεν θα εμφανιστεί στις 14 Απριλίου για κατάθεση, καθώς δεν είναι πλέον Γενική Εισαγγελέας και κλήθηκε να καταθέσει υπό την ιδιότητά της ως Γενική Εισαγγελέας», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής Εποπτείας. «Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τον προσωπικό δικηγόρο της Παμ Μπόντι για να συζητήσει τα επόμενα βήματα σχετικά με τον προγραμματισμό της κατάθεσής της».

Η κλήτευση της Παμ Μπόντι

Σε επιστολή, την οποία έλαβε το CBS News, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Πάτρικ Ντέιβις έγραψε ότι η κλήτευση εκδόθηκε προς την Μπόντι υπό την επίσημη ιδιότητά της ως γενικής εισαγγελέως, και όχι υπό την προσωπική της ιδιότητα. Επειδή δεν κατέχει πλέον το αξίωμα αυτό, δεν μπορεί πλέον να καταθέσει υπό την ιδιότητά της ως γενικής εισαγγελέως, ανέφερε. Ο Ντέιβις, ο οποίος ηγείται του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης, ζήτησε η κλήτευση να αποσυρθεί.

«Το υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία με την Επιτροπή και εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητη η επιβολή περαιτέρω υποχρεωτικών διαδικασιών, δεδομένης της αποδεδειγμένης προθυμίας μας να συνδράμουμε εθελοντικά στις εποπτικές σας προσπάθειες», έγραψε.

Η κλήτευση, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας Τζέιμς Κόμερ, απαιτούσε από την Μπόντι να παραστεί την Τρίτη για κατάθεση κεκλεισμένων των θυρών. Η ολομέλεια της Επιτροπής Εποπτείας είχε εγκρίνει στις 4 Μαρτίου πρόταση για την κλήτευση της Μπόντι, η οποία τότε κατείχε το αξίωμα της γενικής εισαγγελέως. Πέντε Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν μαζί με όλους τους Δημοκρατικούς υπέρ της κίνησης αυτής.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία από την Καλιφόρνια, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή, δήλωσε ότι η κλήτευση που εξέδωσε η Επιτροπή είναι δεσμευτική και απαίτησε να παραστεί.

«Τώρα που η Παμ Μπόντι απολύθηκε, προσπαθεί να αποφύγει τη νομική της υποχρέωση να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας σχετικά με τους φακέλους Έπσταϊν και την συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο», ανέφερε σε δήλωσή του. «Η κλήτευσή μας, που έχει τη στήριξη και των δύο κομμάτων, απευθύνεται στην Παμ Μπόντι, είτε είναι Γενική Εισαγγελέας είτε όχι. Πρέπει να έρθει να καταθέσει αμέσως, και αν αγνοήσει την κλήτευση, θα ξεκινήσουμε διαδικασία για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Οι επιζώντες αξίζουν δικαιοσύνη».

Για αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης κάνουν λόγο επιζώσες του Έπσταϊν

Δύο επιζώσες του Έπσταϊν, η Μαρία και η Άννι Φάρμερ, σε δήλωσή τους προέτρεψαν την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής να διασφαλίσει ότι η κατάθεση της Μπόντι «θα πραγματοποιηθεί αμέσως».

«Μέχρι να πραγματοποιηθεί η κατάθεση της Μπόντι και να δώσει μαρτυρία υπό όρκο, θα συνεχίσουμε να ζητάμε από το Κογκρέσο να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσαν οι Φάρμερ, προσθέτοντας ότι η περαιτέρω καθυστέρηση «αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη μας στην προθυμία της κυβέρνησης να λογοδοτήσουν όσοι διευκόλυναν και διέπραξαν τα ειδεχθή εγκλήματα του Έπσταϊν».

Ως γενική εισαγγελέας, η Μπόντι επέβλεψε την εξέταση και τη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των φακέλων που σχετίζονται με την ομοσπονδιακή έρευνα για τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του που εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για εγκλήματα σεξουαλικής διακίνησης. Το υλικό δημοσιοποιήθηκε μετά την έγκριση από το Κογκρέσο ενός μέτρου, γνωστού ως Νόμος για τη Διαφάνεια των Φακέλων Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από CBS News