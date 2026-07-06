Το παλάτι του Μπάκιγχαμ διαψεύδει ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα διαμείνει εκεί

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα διαμείνει στο παλάτι κατά τη διάρκεια μέρους της επίσκεψής του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είχε ανακοινώσει σήμερα το πρωί ότι είχε αποδεχτεί σχετική πρόσκληση.

Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι ο δούκας δεν είχε απαντήσει επίσημα στην προσφορά διαμονής σε βασιλική κατοικία εντός της προθεσμίας, η οποία έληγε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, και του γνωστοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο ότι δεν θα μπορούσε πλέον να διαμείνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το παλάτι απαιτεί μια ελάχιστη προθεσμία ειδοποίησης για να διασφαλίσει τη φιλοξενία ενός επισκέπτη και τη διάθεση προσωπικού από το βασιλικό οίκο.

Προβληματική η συνεννόηση μεταξύ του παλατιού και του πρίγκιπα Χάρι

Ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι, παρά την προηγούμενη δήλωσή τους, κατάλαβαν ότι η προσφορά διαμονής στο παλάτι είχε πλέον «ανακληθεί» — μια απόφαση που χαρακτήρισαν ως «απογοητευτική».

Σύμφωνα με την εκδοχή του παλατιού του Μπάκιγχαμ για τα γεγονότα, υπήρξε προσφορά προς τον πρίγκιπα Χάρι να διαμείνει στο παλάτι, αλλά η ομάδα του Σάσσεξ δεν είχε επιβεβαιώσει αν θα την αποδεχόταν και στη συνέχεια την απέρριψε.

Σύμφωνα με το παλάτι, η ομάδα του δούκα αποφάσισε στη συνέχεια να δεχτεί τη διαμονή εκεί, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά για να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Το παλάτι αναφέρει ότι η απόφαση αυτή είχε κοινοποιηθεί στον πρίγκιπα Χάρι.

Υπήρχαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τη διαμονή του πρίγκιπα στο παλάτι, καθώς την Τρίτη επρόκειτο να δημοσιευθεί η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις αγωγές του κατά της Associated Newspapers.

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Σε απάντηση, ένας εκπρόσωπος του δούκα του Σάσσεξ περιέγραψε την κατάσταση διαφορετικά, υποστηρίζοντας ότι το παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε αποσύρει μια προσφορά που είχε γίνει επίσημα αποδεκτή.

Σύμφωνα με την εκδοχή του Σάσσεξ για τα γεγονότα, η ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης της δικαστικής υπόθεσης ήταν ήδη γνωστή από την περασμένη εβδομάδα και απορρίφθηκε ως παράγοντας που επηρέασε την απόφαση.

«Επομένως, δεν είναι σαφές γιατί, αφού είχε γίνει επίσημα αποδεκτή η προσφορά διαμονής, αυτή αποσύρθηκε τώρα την τελευταία στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δούκα του Σάσσεξ.

Και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν αντιφατικές εκδοχές σχετικά με την πρόσκληση διαμονής στο παλάτι του Μπάκιγχαμ – χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι η μία πλευρά αποδέχεται την εκδοχή της άλλης.

Αυτό ενδέχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη συνάντηση μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι, η οποία αναμενόταν αυτή την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από BBC