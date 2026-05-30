Το Παλάτι είχε λάβει emails που συνδέουν τον Άντριου με αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε λάβει ήδη από το 2020 ένα αρχείο με περίπου 30.000 emails που αφορούσαν τις οικονομικές δραστηριότητες του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως.

Τα emails φέρονται να περιείχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να δείξουν ότι ο Άντριου, όταν ήταν ειδικός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 έως το 2011, μοιραζόταν εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες με επιχειρηματικές επαφές.

Το αρχείο παραδόθηκε στον Λόρδο Τσάμπερλεϊν, τον ανώτερο αξιωματούχο του βασιλικού οίκου, τον Μάιο του 2020. Τα μηνύματα είχαν προέλθει από τον λογαριασμό του επιχειρηματία Τζόναθαν Ρόουλαντ, στενού συνεργάτη του Άντριου.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία της περιοχής Τέιμς Βάλεϊ ζήτησε νέες πληροφορίες από το κοινό, μετά τη σύλληψη του Άντριου με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Μέρος των emails έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ένα από αυτά δείχνει ότι ο Άντριου έλαβε το 2010 εμπιστευτική ενημέρωση από το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την κρίση των ισλανδικών τραπεζών και στη συνέχεια τη διαβίβασε σε επιχειρηματικό συνεργάτη του.

Τα emails συνδέονται επίσης με τις σχέσεις του Άντριου με την οικογένεια Ρόουλαντ και την τράπεζα Banque Havilland, η οποία αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη με κυρώσεις από ευρωπαϊκές και βρετανικές αρχές.

Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς έκανε το Παλάτι με το υλικό που παρέλαβε. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από το BBC, εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σχόλιο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα.

Ο Άντριου αρνείται οποιαδήποτε παρανομία τόσο στις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος.

Πάντως, επικριτές του υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τις δραστηριότητές του και ζητούν επίσημη κοινοβουλευτική έρευνα.

Με πληροφορίες από BBC