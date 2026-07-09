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Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές στις 28 Νοεμβρίου μετά από δύο δεκαετίες

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη διεξήχθησαν το 2006

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε ότι στις 28 Νοεμβρίου πρόκειται να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές, μετά από δύο δεκαετίες σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη διεξήχθησαν το 2006, όταν η Χαμάς επικράτησε της Φατάχ του Μαχμούντ Αμπάς, του κόμματος που προηγουμένως κυριαρχούσε στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή.Ως αποτέλεσμα, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, το κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής του Αμπάς, δεν έχει συνεδριάσει από το 2007.

«Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχει σε ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου κατά την καθορισμένη ημερομηνία», μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο το διάταγμα.

Η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που ζητά η διεθνής κοινότητα, η οποία παρέχει οικονομική στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Παλαιστίνη: Ο Μαχμούντ Αμπάς κέρδισε τις τελευταίες παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές το 2005

Ο 90χρονος Αμπάς κέρδισε τις τελευταίες παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές το 2005, με θητεία διάρκειας τεσσάρων ετών, η οποία κανονικά θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2009.

Ωστόσο, η θητεία του παρατάθηκε και έκτοτε δεν έχει διεξαχθεί νέα προεδρική εκλογή, με τον Αμπάς να κυβερνά μέσω προεδρικών διαταγμάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Το 2021, ο Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιούνταν τον Μάιο και τον Ιούλιο του ίδιου έτους αντίστοιχα.

Οι εκλογές αναβλήθηκαν στη συνέχεια επ’ αόριστον, λόγω της απουσίας εγγυήσεων ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί στην ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Τον Απρίλιο, οι Παλαιστίνιοι προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν επικεφαλής δημοτικών συμβουλίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην πρώτη εκλογική διαδικασία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Σημειώνεται ότι, τον Ιούνιο, ο Αμπάς ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν θα είναι υποψήφιος.

Με πληροφορίες από Ahram Online, DW

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