Πακιστάν: Τρεις τρανς γυναίκες βρέθηκαν δολοφονημένες στο Καράτσι

Η αστυνομία του Πακιστάν ανακάλυψε σήμερα τα «γαζωμένα με σφαίρες» πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών στην άκρη ενός δρόμου στο Καράτσι.

«Βρέθηκαν τα γαζωμένα με σφαίρες πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζάβεντ Άχμεντ Άμπρο, αξιωματούχος της αστυνομίας. «Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι είναι «πολύ νωρίς για να ξέρουμε το κίνητρο αυτών των φόνων».

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συνοικία Μέμον Γκοθ του Καράτσι. Ο επικεφαλής της επαρχίας Σιντ έδωσε εντολή στην αστυνομία «να συλλάβει αμέσως τους δολοφόνους». «Τα διεμφυλικά πρόσωπα αποτελούν ένα ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας και οφείλουμε όλοι να τα αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει προειδοποιήσει για «ανησυχητική αύξηση» της βίας κατά των τρανς ατόμων στο Πακιστάν, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως hijra και συχνά ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.

«Τα τρανς πρόσωπα αποτελούν ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας και όλοι μας οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό», τόνισε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός της επαρχίας Σιντ, Σάιντ Μουράντ Άλι Σαχ.

Το 2018, η Γερουσία του Πακιστάν ψήφισε υπέρ του νόμου για τα δικαιώματα των τρανς, που επέτρεπε στους πολίτες να καθορίζουν οι ίδιοι την ταυτότητα φύλου τους. Ο νόμος χαιρετίστηκε διεθνώς ως ιστορική πρόοδος, ωστόσο βασικά του σημεία ακυρώθηκαν αργότερα από ισλαμικό δικαστήριο.

Υπολογίζεται ότι στο Πακιστάν ζουν περίπου μισό εκατομμύριο τρανς άτομα, τα οποία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, διακρίσεις και κακοποίηση.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, το 90% των τρανς ατόμων στη χώρα έχει δεχθεί σωματικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από BBC