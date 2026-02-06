Πακιστάν: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος - 169 τραυματίες

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 170 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Πακιστάν κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής σε σιιτικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με την αστυνομία και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Khadija Tul Kubra Imambargah, σε ημιαστική περιοχή στα περίχωρα της πακιστανικής πρωτεύουσας. Ο αναπληρωτής διοικητής του Ισλαμαμπάντ, Ιρφάν Μέμον, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι νεκροί είναι 31 και οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έχουν φτάσει τους 169.

Φωτ: EPA

Δύο αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο δράστης σταμάτησε στην πύλη του τεμένους πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά. Οι ίδιες πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, λέγοντας ότι δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν αιματοβαμμένα σώματα στο δάπεδο του τεμένους, ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια, ενώ τραυματίες βρίσκονταν και στους εξωτερικούς χώρους, με παριστάμενους να ζητούν βοήθεια.

Επιθέσεις αυτού του τύπου θεωρούνται σπάνιες στο αυστηρά φυλασσόμενο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο το Πακιστάν έχει καταγράψει αύξηση της ένοπλης δράσης τα τελευταία χρόνια. Οι σιίτες, μειονότητα σε μια κατά πλειονότητα σουνιτική χώρα 241 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν στο παρελθόν βρεθεί στο στόχαστρο σεχταριστικής βίας, μεταξύ άλλων και από την Tehreek-e-Taliban Pakistan, η οποία τους χαρακτηρίζει αιρετικούς.

Φωτ: EPA

Στις 11 Νοεμβρίου, επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ είχε προκαλέσει 12 νεκρούς και 27 τραυματίες. Οι πακιστανικές αρχές είχαν αποδώσει τότε την επίθεση σε Αφγανό υπήκοο, χωρίς κάποια οργάνωση να αναλάβει την ευθύνη.

Με πληροφορίες από Reuters