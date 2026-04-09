Πακιστάν: Σήμερα στο Ισλαμαμπάντ η αντιπροσωπεία του Ιράν για συνομιλίες - Η πρόταση της Τεχεράνης

Σήμερα, Πέμπτη (9/4), θα φτάσει η αντιπροσωπεία του Ιράν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός δύο εβδομάδων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμιρί Μογκαντάμ, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν με βάση το σχέδιο 10 σημείων που έχει προτείνει το Ιράν.

Παράλληλα κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης, λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς με σκοπό να υπονομεύσει τη διπλωματική πρωτοβουλία, κατόπιν πρόσκλησης του κ. πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ για σοβαρές συνομιλίες με βάση τα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση του Ιράν

Η πρόταση 10 σημείων του Ιράν σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ περιλαμβάνει:

Διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν

Τέλος στον πόλεμο κατά του Ιράν και των συμμάχων του

Απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από όλες τις βάσεις και τις εγκαταστάσεις της περιοχής

Καθιέρωση πρωτοκόλλου ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ που θα εξασφαλίζει τον ιρανικό έλεγχο

Πλήρης καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν

Άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό

Έγκριση όλων των διατάξεων με μία δεσμευτική απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Δέσμευση του Ιράν να μην κατέχει πυρηνικά όπλα

Αναγνώριση του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο

Αργία στο Ισλαμαμπάντ

Οι αρχές του Πακιστάν κήρυξαν διήμερη αργία στο Ισλαμαμπάντ από σήμερα, παραμονή των συνομιλιών που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην πρωτεύουσα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες και σχεδιάζουν να αρχίσουν αύριο Παρασκευή διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί μακροπρόθεσμη συμφωνία. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ.

Δεν εξηγήθηκε ο λόγος για την απόφαση αυτή που ανακοινώθηκε αργά χθες βράδυ από την αυτοδιοίκηση στο Ισλαμαμπάντ. Πάντως οι αρχές της πρωτεύουσας κηρύσσουν συχνά αργίες ή επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα για λόγους ασφαλείας πριν από διπλωματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Οι αρχές σήμερα και αύριο δεν έχουν εφαρμογή παρά μόνο στην πρωτεύουσα, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του επιτρόπου της περιφέρειας της πρωτεύουσας.

«Οι απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες θα παραμείνουν σε λειτουργία», ανέφερε το γραφείο του αναπληρωτή επιτρόπου του Ισλαμαμπάντ και παρότρυνε τους πολίτες να κάνουν σχεδιασμούς για τις «δραστηριότητές τους» λαμβάνοντας αυτά τα δεδομένα υπόψη.

Η αστυνομία, τα νοσοκομεία, οι εταιρείες που εγγυώνται την ηλεκτροδότηση και την παροχή αερίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ