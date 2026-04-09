Πακιστάν: Ποιος είναι ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ - Το πρόσωπο «κλειδί» πίσω από την εκεχειρία

Πρόσωπο «κλειδί» για τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται πως είναι ο Ασίμ Μουνίρ ή «φύλακας του έθνους», όπως τον αποκαλούν στο Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον έχει προσδιορίσει ως τον «αγαπημένο του στρατάρχη» και έχει δηλώσει ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους». Ο Μουνίρ είναι επικεφαλής όλων των σωμάτων ενόπλων δυνάμεων, κατέχοντας μια θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνον το 2025. Παράλληλα, είναι ο πρώτος αρχηγός του στρατού που στο παρελθόν ήταν και αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών.

Ο διεθνής Τύπος σκιαγραφεί μια προσωπικότητα που παρά τη διακριτική της παρουσία, συγκεντρώνει εντυπωσιακά μεγάλη ισχύ σε ό,τι αφορά τη χώρα του.

Ασίμ Μουνίρ: Ο στρατηγός που κινεί τα νήματα στο Πακιστάν μακριά από τα «φώτα»

Ο Ασίμ Μουνίρ είναι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια, και μια από τις πιο ισχυρές αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στη χώρα. Αν και δεν προχώρησε ποτέ ανοικτά σε ανατροπή της πολιτικής ηγεσίας, κατηγορήθηκε ότι εδραίωσε σταδιακά την εξουσία του, επηρεάζοντας όχι μόνο τον στρατό αλλά και την κυβερνητική πολιτική, ακόμη και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Κρατώντας χαμηλό προφίλ, ο Μουνίρ φέρεται να κατέκτησε τον έλεγχο στις τάξεις του στρατεύματος, ενισχύοντας την επιρροή του στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού.

Η πορεία του θεωρείται ασυνήθιστη για τα δεδομένα της χώρας, καθώς δεν προέρχεται από στρατιωτική οικογένεια της ελίτ. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος που είχε φύγει από την Ινδία κατά τη διάρκεια της διαίρεσης. Ο ίδιος εντάχθηκε στον στρατό μέσω σχολής εκπαίδευσης αξιωματικών και όχι μέσω της πιο παραδοσιακής και «προνομιούχας» διαδρομής της στρατιωτικής ακαδημίας.

Παρά το μη «συμβατικό» του υπόβαθρο, ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία: το 2016 έγινε διευθυντής στρατιωτικών πληροφοριών, ενώ το 2018 ανέλαβε επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών ISI, ενός από τα ισχυρότερα πόστα στον πακιστανικό στρατό.

Η θητεία του εκεί, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Το 2019 απομακρύνθηκε από τον τότε πρωθυπουργό Ιμράν Χαν, γεγονός που πυροδότησε μια έντονη και παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ του πολιτικού και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Παρά την απομάκρυνσή του, ο Μουνίρ δεν αποδυναμώθηκε. Μετακινήθηκε σε άλλη υψηλόβαθμη θέση και, το 2022, επιλέχθηκε από τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ για να αναλάβει την ηγεσία του στρατού.

Την περίοδο εκείνη, ο Ιμράν Χαν είχε ήδη καταφέρει να στρέψει μεγάλα τμήματα της κοινωνίας εναντίον του στρατού, ο οποίος επί δεκαετίες απολάμβανε ισχυρή λαϊκή στήριξη. Όταν ο Χαν φυλακίστηκε και οι εκλογές του 2024 συνοδεύτηκαν από καταγγελίες για νοθεία εις βάρος του κόμματός του, πολλοί απέδωσαν την καταστολή στον Μουνίρ.

Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να προχώρησε σε εκκαθαρίσεις στο εσωτερικό του στρατού, απομακρύνοντας στελέχη που θεωρούνταν κοντά στον Χαν, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχό του.

Το όνομά του αυτές τις ημέρες αναπαρήχθη πολύ στα media, με αφορμή τον ρόλο που ανέλαβε το Πακιστάν να μεσολαβήσει για την εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Όσες πληροφορίες διατίθενται για τον Μουνίρ δείχνουν ότι πρόκειται για μια φιγούρα που κινείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με καθοριστική επιρροή στις πολιτικές και θεσμικές εξελίξεις στο Πακιστάν.



Με πληροφορίες από The Guardian