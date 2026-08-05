Το Πακιστάν περιορίζει την κάλυψη των διεθνών μέσων ενημέρωσης

Οι αρχές του Πακιστάν επέβαλαν νέους περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη από διεθνή μέσα ενημέρωσης στη χώρα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονη κριτική από οργανώσεις δημοσιογράφων.

Όσοι εργάζονται για ξένα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων και των πακιστανών υπηκόων, πρέπει πλέον να ζητούν άδεια για να καλύπτουν γεγονότα από οπουδήποτε εκτός από τις πόλεις Ισλαμαμπάντ, Καράτσι και Λαχόρη.

Οι περιορισμοί αυτοί θα αφήνουν την επιτόπια δημοσιογραφική κάλυψη από ξένα μέσα ενημέρωσης στη διακριτική ευχέρεια και στο χρονοδιάγραμμα των αρχών στο μεγαλύτερο μέρος του Πακιστάν, το οποίο σήμερα κατατάσσεται στην 153η θέση από τις 180 στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου.

Τι προβλέπουν οι περιορισμοί στο Πακιστάν

«Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ισοδυναμούν με τον περιορισμό των διεθνών μέσων ενημέρωσης σε έναν χώρο που συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο», δήλωσε ο πολιτικός σχολιαστής Μουσταφά Ναουάζ Χοκχάρ.

Οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης συχνά υφίστανται μεγαλύτερη πίεση από τα διεθνή.

«Το κοινό στρέφεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για ανεξάρτητη δημοσιογραφία», λέει ο Χοκχάρ. «Η επιβολή περιορισμών απλώς δημιουργεί περισσότερο χώρο για παραπληροφόρηση και διάδοση ψευδών ειδήσεων».

Η κυβέρνηση του Πακιστάν δήλωσε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες, που εκδόθηκαν την Κυριακή, δεν αποσκοπούν στον περιορισμό των μέσων ενημέρωσης, αλλά στην «παροχή ενός διοικητικού μηχανισμού» για την επαλήθευση των μέσων ενημέρωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τον συντονισμό των απαιτήσεων κάλυψης.

Οι νέοι κανόνες —που ονομάζονται «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διευκόλυνση των Ξένων Μέσων Ενημέρωσης, 2026»— δεν καθορίζουν πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει η απόκτηση της άδειας, γνωστής ως «Πιστοποιητικό Μη Αντίρρησης» (No Objection Certificate ή NOC).

Οι ξένοι δημοσιογράφοι ήδη υποχρεούνται να διαθέτουν NOC και μπορεί να περιμένουν μήνες για την έγκριση ή να μην λάβουν ποτέ απάντηση – γεγονός που περιορίζει σοβαρά τη δυνατότητά τους να μεταδίδουν επίκαιρα νέα απευθείας από το έδαφος της χώρας των 240 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ως εκ τούτου, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης συχνά βασίζονται σε Πακιστανούς υπηκόους, οι οποίοι μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα σε άλλες πόλεις, για την επαλήθευση των πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτές τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, κάθε συνεργάτης, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που ζει εκτός των τριών συγκεκριμένων πόλεων θα χρειάζεται άδεια NOC για να καλύψει ένα ρεπορτάζ.

Ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου

«Αυτοί είναι γελοίοι περιορισμοί και είναι εντελώς απαράδεκτοι», δήλωσε ο Ζαφάρ Αμπάς, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Dawn. «Εργάζομαι ως δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα για πάνω από 40 χρόνια και έχω καλύψει γεγονότα κατά τη διάρκεια δύο στρατιωτικών καθεστώτων και αρκετών αυταρχικών πολιτικών καθεστώτων, αλλά δεν έχω δει ποτέ την επιβολή τέτοιων περιορισμών».

«Το να ζητείται από τους δημοσιογράφους να λάβουν βεβαίωση μη αντίρρησης (NOC) για να ταξιδέψουν εκτός των τριών μεγάλων πόλεων δεν υπονομεύει μόνο την ελευθερία κυκλοφορίας, αλλά και την ελευθερία του Τύπου».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για γενικό περιορισμό της κυκλοφορίας των ατόμων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες διευκρινίζουν επίσης ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να χάσουν την διαπίστευσή τους για «πράξεις κατά της ιδεολογίας, της κυριαρχίας, της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης του Πακιστάν». Ο Χοκχάρ χαρακτηρίζει αυτό το σημείο ως «αόριστο» και θέτει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ερμηνευθεί.

Ωστόσο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι κάθε σύστημα πιστοποίησης πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δράση, μεταξύ άλλων όταν «ο κάτοχος εμπλέκεται σε συμπεριφορά που επηρεάζει την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη».

Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με τον Σαλχουντίν Αχμέντ, δικηγόρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Αυτές οι "κατευθυντήριες γραμμές" αποτελούν απλώς μια εκτελεστική εντολή και στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης από τη νομοθεσία», λέει ο Αχμέντ.

«Αναφέρονται στους κανόνες λειτουργίας της κυβέρνησης. Οι κανόνες αυτοί προορίζονται μόνο για τη ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας της κυβέρνησης, όχι για τη δημιουργία νομικών υποχρεώσεων σε τρίτους».

«Είναι απολύτως σαφές ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μια βεβιασμένη και κακώς μελετημένη προσπάθεια να περιοριστεί περαιτέρω η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στο Πακιστάν».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας και, δεδομένου ότι το Τμήμα Εξωτερικής Δημοσιότητας του υπουργείου Πληροφοριών είναι αρμόδιο για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι κατευθυντήριες γραμμές ρυθμίζουν τις διοικητικές σχέσεις του υπουργείου με τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Μια ομάδα διεθνών δημοσιογράφων και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Δημοσιογράφων του Πακιστάν προσπαθούν να οργανώσουν μια συνάντηση με τον υπουργό Πληροφοριών για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

Οι αρχές φαίνονται ιδιαίτερα ανήσυχες όσον αφορά την κάλυψη ειδήσεων από συγκεκριμένες περιοχές.

Με πληροφορίες από BBC