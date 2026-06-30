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Πακιστάν: Νεκρά 14 παιδιά μετά από κατάρρευση οροφής σε φροντιστήριο

Συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του κτιρίου

Πακιστάν: Νεκρά 14 παιδιά μετά από κατάρρευση οροφής σε φροντιστήριο Facebook Twitter
Φωτ.: X / İhlas Haber Ajansı
The LiFO team
The LiFO team
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Τουλάχιστον 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν, μετά από κατάρρευση οροφής ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου στην πόλη Λαχόρη, στα ανατολικά.

Την είδηση επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης στο πρακτορείο Xinhua.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεκάδες παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα όταν η οροφή της αίθουσας ξαφνικά κατέρρευσε, παγιδεύοντας τους μαθητές κάτω από τα συντρίμμια.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε ότι 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 10 ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

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Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής αστυνομικών επιχειρήσεων της Λαχόρης δήλωσε ότι συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει την πρόσφατη κατασκευή του κτιρίου. Όπως ανέφερε, τμήμα του κτιρίου βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή και εργάτες εργάζονταν στο εργοτάξιο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία, απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι οι τραυματίες θα λάβουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη.

Με πληροφορίες από Xinhua

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