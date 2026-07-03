Πακιστάν: Κύκλωμα διακινούσε ανθρώπινους πλακούντες για ενέσεις αντιγήρανσης

Οι πακιστανικές αρχές ερευνούν κύκλωμα που φέρεται να διακινούσε ανθρώπινους πλακούντες από νοσοκομεία, με σκοπό την εξαγωγή τους για την παραγωγή ενέσεων αντιγήρανσης.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών του Πακιστάν, FIA, υποστηρίζει ότι το κύκλωμα αγόραζε κάθε μήνα περίπου 200 κιλά πλακούντα από διάφορα νοσοκομεία. Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι πλακούντες ξηραίνονταν, επεξεργάζονταν και στη συνέχεια αποστέλλονταν στο εξωτερικό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έφοδο την περασμένη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ, όπου οι αρχές εντόπισαν 500 κιλά υλικού που πιστεύεται ότι είναι ανθρώπινος πλακούντας, μέσα σε παράνομη εγκατάσταση επεξεργασίας. Πέντε άτομα συνελήφθησαν.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία δείχνουν δίσκους με αποξηραμένους πλακούντες τοποθετημένους σε καρότσια, μέσα σε σπίτι που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε μετατραπεί σε χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας.

Σε ξεχωριστή επιχείρηση, αξιωματούχοι της FIA εντόπισαν την Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ φορτίο 100 κιλών με ανθρώπινο ιστό, το οποίο είχε προορισμό το Βιετνάμ.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη Χίνα Κάνουαλ, αξιωματούχο της πακιστανικής Αρχής Μεταμοσχεύσεων Ανθρωπίνων Οργάνων, οι πέντε ύποπτοι αγόραζαν πλακούντες από νοσοκομεία στο Ισλαμαμπάντ και στο Ραβαλπίντι έναντι περίπου 800 ρουπιών, δηλαδή περίπου 2,5 ευρώ, το κομμάτι. Οι αρχές εκτιμούν ότι το υλικό προοριζόταν για εξαγωγή και χρήση σε ενέσεις αντιγήρανσης, καθεμία από τις οποίες θα μπορούσε να πωλείται περίπου 700.000 ρουπίες, δηλαδή σχεδόν 2.200 ευρώ.

Οι πακιστανικές αρχές εκτιμούν ότι η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στην πρωτεύουσα, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Λαχόρη, η Πεσαβάρ και το Ραβαλπίντι. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων μετανάστευσης, εταιρειών διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και νοσοκομείων.

Στο Πακιστάν, η εμπορική εκμετάλλευση ανθρώπινων οργάνων τιμωρείται με φυλάκιση έως 10 ετών και πρόστιμο έως 1 εκατ. ρουπίες, δηλαδή περίπου 3.100 ευρώ.

Αξιωματούχος της FIA δήλωσε στο BBC Urdu ότι η υπηρεσία έχει στο παρελθόν αναλάβει πολλές υποθέσεις παράνομων μεταμοσχεύσεων ανθρώπινων οργάνων, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται «οργανωμένο διεθνές δίκτυο» διακίνησης ανθρώπινου πλακούντα.

Οι πέντε ύποπτοι φέρονται αρχικά να ισχυρίστηκαν ότι επεξεργάζονταν πλακούντες προβάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, στη συνέχεια παραδέχθηκαν ότι επρόκειτο για ανθρώπινους πλακούντες.

Πώς πρέπει να απορρίπτεται ο πλακούντας

Η Σαντάφ Ταρίκ, γυναικολόγος στο Πακιστάν, εξήγησε ότι υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την απόρριψη του πλακούντα, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα μολυσματικό ιατρικό απόβλητο.

Στις περισσότερες χώρες, όπως και στο Πακιστάν, ο πλακούντας απορρίπτεται συνήθως ως κλινικό απόβλητο μετά τον τοκετό. Μόνο εταιρείες που έχουν λάβει κρατική έγκριση επιτρέπεται να διαχειρίζονται τέτοιο υλικό, ενώ τα νοσοκομεία οφείλουν να τηρούν αυστηρά αρχεία για την απόρριψή του.

Ο πλακούντας είναι ένα προσωρινό όργανο που αναπτύσσεται στη μήτρα κατά την εγκυμοσύνη και τροφοδοτεί το έμβρυο μέχρι τη γέννηση. Ο ρόλος του ολοκληρώνεται όταν αποβάλλεται από το σώμα της μητέρας κατά τον τοκετό.

Ορισμένοι, ωστόσο, θεωρούν ότι ο πλακούντας, επειδή είναι πλούσιος σε πρωτεΐνες, σίδηρο και λίπος, μπορεί να έχει οφέλη και για τους ενήλικες. Σε κάποιες χώρες έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή χαπιών και ενέσεων, που προωθούνται ως θεραπείες για την αναγέννηση ιστών ή την αντιγήρανση.

Τα επιστημονικά δεδομένα για αυτές τις πρακτικές παραμένουν περιορισμένα και διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπως διαφέρουν και οι κανόνες που διέπουν τη χρήση τέτοιων προϊόντων.

Με πληροφορίες από BBC