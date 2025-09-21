Πακιστάν: Κατηγορείται 22χρονος για τη δολοφονία της 17χρονης TikToker Σάνα Γιουσάφ

Ένας 22χρονος άνδρας κατηγορήθηκε επισήμως στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για τη δολοφονία της 17χρονης αστέρας του TikTok, Σάνα Γιουσάφ, η οποία είχε απορρίψει κατ’ επανάληψη τις προτάσεις του.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε τον Ιούνιο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Πακιστάν, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και σχόλια που έριχναν ευθύνες στο θύμα, πυροδοτώντας μια σκληρή δημόσια συζήτηση για τη θέση των γυναικών στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ούμαρ Χαγιάτ, γιος πρώην δημοσίου υπαλλήλου και ο ίδιος χρήστης του TikTok, συνελήφθη λίγο μετά το έγκλημα και παραδέχτηκε αρχικά την πράξη του. Το Σάββατο όμως, στο δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ, δήλωσε αθώος. «Όλες οι κατηγορίες εναντίον μου είναι αβάσιμες και ψευδείς», είπε στον δικαστή.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Χαγιάτ εισέβαλε στο σπίτι της Γιουσάφ στην πρωτεύουσα, την πυροβόλησε δύο φορές, άρπαξε το κινητό της και τράπηκε σε φυγή. Είχε προηγουμένως αποπειραθεί επανειλημμένα να τη συναντήσει, χωρίς επιτυχία.

Η Σάνα Γιουσάφ είχε ήδη μισό εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, ενώ μετά τον θάνατό της ο λογαριασμός της στο TikTok ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια. Στα βίντεό της μοιραζόταν στιγμές από αγαπημένα καφέ, προϊόντα περιποίησης και παραδοσιακές φορεσιές. Το τελευταίο της βίντεο στο Instagram την έδειχνε να γιορτάζει τα γενέθλιά της, κόβοντας τούρτα ανάμεσα σε μπαλόνια.

Το προφίλ της Γιούσεφ στο Instagram

Η υπόθεση ανέδειξε για άλλη μια φορά τη δημοφιλία του TikTok στο Πακιστάν, όπου εκατομμύρια νέοι –και ιδιαίτερα γυναίκες– βρίσκουν φωνή και εισόδημα μέσα από την πλατφόρμα, σε μια κοινωνία όπου λιγότερο από το ένα τέταρτο των γυναικών συμμετέχει στην επίσημη αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από BBC