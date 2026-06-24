Πακιστάν: Διασώθηκε Γαλλίδα που έζησε 12 χρόνια αιχμάλωτη του συζύγου της

Η αστυνομία στο Πακιστάν συνέλαβε έναν άνδρα που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σύζυγό του και τα παιδιά τους απομονωμένους στο σπίτι τους, υποβάλλοντάς τους σε συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας από τους γιους της οικογένειας κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να απευθυνθεί στις αρχές, Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας από τους γιους της οικογένειας κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να απευθυνθεί στις αρχές, γεγονός που οδήγησε σε αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Μπάρα, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνκουα του βορειοδυτικού Πακιστάν.

Κατά την έφοδο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 54χρονη Σιλβί Γιασμίνα, υπήκοο Γαλλίας, και τα πέντε παιδιά της σε έναν μικρό χώρο, ενώ σύμφωνα με τις αρχές έφεραν εμφανή σημάδια τραυματισμών.

Η Γιασμίνα και τα παιδιά της μεταφέρθηκαν σε προστατευμένη δομή φιλοξενίας στην πόλη Πεσαβάρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οικογένεια σχεδιάζει να επιστρέψει στη Γαλλία.

Όπως δήλωσε η ίδια στις αρχές, η οικογένεια ζούσε ουσιαστικά σε καθεστώς απομόνωσης από το 2014, όταν εγκατέλειψε την Αυστραλία και εγκαταστάθηκε στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν είχε επαφή με τον έξω κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της διέκοψαν την εκπαίδευσή τους. Τα τρία μικρότερα γεννήθηκαν στο Πακιστάν και, όπως αναφέρουν οι αρχές, δεν φοίτησαν ποτέ σε σχολείο.

Οι πακιστανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του συζύγου της, ο οποίος συνελήφθη και βρίσκεται υπό έρευνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για Πακιστανό υπήκοο, τον οποίο η γυναίκα γνώρισε στην Αυστραλία πριν από τον γάμο τους το 2003.

Στην κατάθεσή της προς την αστυνομία, η Γιασμίνα περιέγραψε μια καθημερινότητα που, όπως υποστηρίζει, χαρακτηριζόταν από συνεχή βία και αυστηρό έλεγχο της ζωής της οικογένειας.

«Μας στέρησαν την ελευθερία μας. Ο σύζυγός μου δεν μας φρόντιζε όπως θα έπρεπε ως σύζυγος και πατέρας. Μας χτυπούσε και ασκούσε πίεση στη ζωή μας σε καθημερινή βάση», ανέφερε, σύμφωνα με αποσπάσματα της κατάθεσής της που δημοσιεύθηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια υποστήριξε ότι με την πάροδο των χρόνων έχασε την ελπίδα πως η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει, εκφράζοντας παράλληλα φόβους για το μέλλον των παιδιών της.

«Ένιωθα ότι το δικό μου μέλλον είχε ήδη καταστραφεί και ότι το ίδιο θα συνέβαινε και με τα παιδιά», φέρεται να ανέφερε στις αρχές.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που πρόκειται να απαγγελθούν στον συλληφθέντα ούτε έχει ανακοινώσει αν η έρευνα εξετάζει και άλλες πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας, πέρα από τις καταγγελίες για κακοποίηση και παράνομη κατακράτηση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο Πακιστάν, τόσο λόγω της διάρκειας των καταγγελλόμενων περιστατικών όσο και λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες ζούσε η οικογένεια επί σειρά ετών.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η Γαλλίδα υπήκοος και τα παιδιά της παραμένουν υπό προστασία μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επιστροφή τους στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από BBC