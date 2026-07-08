Πακιστάν: Βρέθηκαν τα συντρίμμια του φορτηγού αεροσκάφους που αγνοούνταν

Συντρίμμια από το εμπορευματικό αεροσκάφος Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, εντοπίστηκαν 52 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Ορμάρα, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν.

Όπως αναφέρουν οι αρχές του Πακιστάν, το αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος, είχε δηλώσει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης ενώ πραγματοποιούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, πριν χαθεί η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μελών του πληρώματος.

The Pakistan Navy and Pakistan Maritime Security Agency (PMSA) have located the wreckage of a missing private cargo aircraft after a search operation that continued for more than 12 hours at sea. The wreckage was found 53 nautical miles south of the Ormara coast, while rescue… pic.twitter.com/LL6kJ3SAOh — P Connect (@ConnectingPak) July 8, 2026

Η απότομη πτώση του αεροσκάφους κοντά στο Πακιστάν

Τα αρχικά δεδομένα πτήσης έδειχναν ότι το 27 ετών μετασκευασμένο φορτηγό αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση της K2 Airways από τη Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιθανώς συνετρίβη στη θάλασσα νοτιοδυτικά του Καράτσι, μετά από μια σειρά από απότομες αλλαγές υψομέτρου, πριν από μια απότομη τελική κάθοδο, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το αεροσκάφος ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης στις 9:18 μ.μ. ώρα Πακιστάν ενώ πετούσε προς το Καράτσι, ανέφερε η Αρχή Αεροδρομίων.

Ο τοπικός έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας προσπάθησε να καθοδηγήσει το αεροσκάφος, αλλά τρία λεπτά αργότερα τα συστήματα ραντάρ έδειξαν ότι το αεροσκάφος κατέβαινε ραγδαία και η επικοινωνία διακόπηκε, ανέφερε η Αρχή. Η πτήση βρισκόταν περίπου 287 χλμ. δυτικά του Καράτσι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

🚨 Search & Rescue teams have found the wreckage of the K2 Airways Cargo Boeing 737 aircraft; the #Pakistan Airports Authority announced.



After 12 hours of SAR ops in deep sea; @PakistanNavy and the Pakistan National Shipping Corporation have successfully located and… https://t.co/FXAfARmO8F pic.twitter.com/NNnK96U4sK — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 8, 2026

Τα δεδομένα παρακολούθησης του Flightradar24 έδειξαν ότι το αεροσκάφος έπεσε κατακόρυφα περίπου 5.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, ανέβηκε ξανά 6.000 πόδια σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, πριν ξεκινήσει μια κατακόρυφη πτώση από τα 36.550 πόδια. Τα τελευταία δεδομένα που μεταδόθηκαν τοποθετούσαν το αεροσκάφος σε ύψος 1.100 ποδιών πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, με ρυθμό κατακόρυφης πτώσης -22.400 πόδια ανά λεπτό – περίπου 400 χιλιόμετρα ανά ώρα – ένας εξαιρετικά απότομος και ανώμαλος ρυθμός πτώσης.

«Κάθε φορά που βλέπεις κάτι τόσο ακραίο, σου τραβάει την προσοχή, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι σημαίνει όλο αυτό χωρίς περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Άντονι Μπρικχάουζ, σύμβουλος αεροδιαστημικής ασφάλειας.

Το αεροσκάφος ανήκει στην οικογένεια των Boeing 737, η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι δύο γενιές παλαιότερο από την έκδοση 737 MAX που εμπλέχθηκε σε πρόσφατη κρίση ασφάλειας.

Πρόκειται για το μοναδικό αεροσκάφος της K2 Airways, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία με την αεροπορική εταιρεία το 2024. Πριν από την τελευταία πτήση, δεν είχε πετάξει από τις 28 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian