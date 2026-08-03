Πακιστάν: 14 νεκροί από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας

Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας την Κυριακή εναντίον διαδηλωτών σε μια συγκέντρωση στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σκότωσε τουλάχιστον 14 άτομα, κυρίως πολίτες και αστυνομικούς, και τραυμάτισε περισσότερους από 24 άλλους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο Καμπάλ, μια πόλη στην κοιλάδα Σουάτ, όπου οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της ένοπλης βίας και απαιτώντας ειρήνη, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας, Ομάρ Χαν.

Θανατηφόρα επίθεση στο Πακιστάν

Σύμφωνα με μάρτυρες, λίγο πριν την επίθεση, ομιλητές στη συγκέντρωση ανέφεραν ότι η προστασία της ασφάλειας και η εξάλειψη της εξτρεμιστικής δραστηριότητας αποτελούν ευθύνη του κράτους. Κατηγόρησαν επίσης τις αρχές ότι δεν έδρασαν αποφασιστικά εναντίον των εξτρεμιστών, λέγοντας ότι οι κάτοικοι επιθυμούσαν να ζήσουν χωρίς φόβο μετά από χρόνια βίας που κατέστρεψαν την περιοχή.

Ο Μπιλάλ Φαΐζι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της επαρχίας Khyber Pakhtunkhwa, δήλωσε ότι ο δράστης χτύπησε δεκάδες άτομα που φώναζαν συνθήματα κατά των της ένοπλης βίας και ζητούσαν ειρήνη. Ο αξιωματικός της αστυνομίας Ομάρ Καν ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται τουλάχιστον εννέα πολίτες και πέντε αστυνομικοί.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες!

Footage shows blast victims hurried into a hospital in northwestern Pakistan, after a suicide bombing at a police station in Kabal near the Afghan border killed at least 14 people.



Crowds of people had been protesting nearby when the bomb exploded. pic.twitter.com/M7OhAdDGd7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2026

Ο πρόεδρος του Πακιστάν Ασίφ Αλί Ζαρντάρι και ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασαν τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σε ξεχωριστές δηλώσεις τους, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, προσευχήθηκαν για την ανάρρωση των τραυματιών και έδωσαν εντολή στις αρχές να διασφαλίσουν ότι οι τραυματίες θα λάβουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη. Ο Ζαρντάρι και ο Σαρίφ δήλωσαν επίσης ότι ο αγώνας του Πακιστάν κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί έως ότου αυτή εξαλειφθεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί καταδίκασε επίσης την επίθεση. Σε δήλωσή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προσευχήθηκε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Με πληροφορίες από NBC News