Παιδική παχυσαρκία: Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις της παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη, καθώς καταγράφεται δεύτερη στα ποσοστά παχυσαρκίας και τρίτη στην υπερβαρότητα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παράλληλα, σχεδόν δύο στους δέκα γονείς ή φροντιστές φαίνεται να υποτιμούν το πρόβλημα, καθώς δεν αναγνωρίζουν ότι το παιδί τους έχει αυξημένο βάρος.

Η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία δεν ταυτίζονται. Η υπερβαρότητα περιγράφει βάρος υψηλότερο από το φυσιολογικό για την ηλικία και το ύψος του παιδιού, ενώ η παχυσαρκία αποτελεί πιο σοβαρή μορφή αυξημένου σωματικού βάρους με μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από την καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Μαρία Χασαπίδου, με αφορμή την ολοκλήρωση δράσεων του προγράμματος «Τροφή για Δράση», που εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Σταθερά υψηλά ποσοστά στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το 2010 έως σήμερα το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 42%, ενώ το 15% έως 20% αφορά παιδιά με παχυσαρκία.

Στις μικρότερες ηλικίες, τα ποσοστά εμφανίζονται παρόμοια σε αγόρια και κορίτσια. Καθώς όμως τα παιδιά μεγαλώνουν, καταγράφεται μείωση της παχυσαρκίας στα κορίτσια. Αυξημένα ποσοστά παρατηρούνται επίσης σε περιοχές με κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτους πληθυσμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παιδική παχυσαρκία συνδέεται συχνότερα με συγκεκριμένες καθημερινές συνήθειες, όπως:

αυξημένη κατανάλωση αναψυκτικών, χυμών και ροφημάτων με ζάχαρη

χαμηλή κατανάλωση νερού

παράλειψη πρωινού

συχνά ανθυγιεινά σνακ

περιορισμένη σωματική δραστηριότητα

πολλές ώρες καθιστικής ζωής και χρήσης οθονών

Δράσεις σε σχολεία και τοπικές κοινωνίες

Μέσω του προγράμματος «Τροφή για Δράση», στο οποίο συμμετέχουν 13 ελληνικά πανεπιστήμια, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση υγιεινών συνηθειών.

Στην Κεντρική Μακεδονία, οι δράσεις υλοποιήθηκαν από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πέλλας, του Κιλκίς, της Κοζάνης και των Γρεβενών.

Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια για περισσότερους από 1.000 εκπαιδευτικούς, γονείς και φροντιστές, φεστιβάλ άσκησης και υγείας, σχολικές δράσεις για περίπου 500 μαθητές, θερινά προγράμματα δραστηριοτήτων και χαρτογράφηση δημόσιων χώρων άθλησης.

Η Εθνική Δράση για την παιδική παχυσαρκία αποτελεί το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας για παιδιά ηλικίας 0 έως 17 ετών και τις οικογένειές τους.

Μέσω επισκέψεων σε γιατρούς, οι οικογένειες μπορούν να λαμβάνουν αξιολόγηση για την ανάπτυξη και τη διατροφική κατάσταση των παιδιών, ενώ σε περιπτώσεις παχυσαρκίας παρέχονται δωρεάν συμβουλευτικές συνεδρίες από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας για διατροφή, άσκηση και αλλαγή συνηθειών.